Aron Sirjacobs opent atypische zomerbar in voormalig visrestaurant: “Eens geen strandbar in het zand”

In het voormalige ‘Maison de la mer’ opent Aron Sirjacobs vanaf zondag de ‘Contrast summerbar’. Het karaktervolle pand ligt langs de Koninklijke Baan, dus wordt dit eerder een stadsbar dan een strandbar. “Dit is een welgekomen nieuwe zaak aan de kust”, meent hij zelf.

Aron Sirjacobs (26) zette zijn eerste stappen in het uitgaansleven als deejay, organiseerde later het Helmgras festival in zijn hometown en is nu zelfs de eigenaar van de Contrast club in Gent, waar hij tegenwoordig ook woont. “Om de zomer te overbruggen wanneer de studenten daar weg zijn, zocht ik al even naar een geschikt pand voor een zomerbar”, begint hij.

Beetje verwaarloosd

“Deze unieke locatie werd mij uiteindelijk getipt door mijn boekhouder. Hier waren het voorbije decennium onder meer een luxueus visrestaurant en een meubelzaak in ondergebracht, maar de jongste jaren was het gebouw wat verwaarloosd en in de vergetelheid geraakt. Nu wil ik het dus nieuw leven inblazen met een zomerbar.” Die wordt ingericht op de koer aan de achterkant van het gebouw en wordt de ‘Contrast summerbar’ gedoopt. “In mijn gelijknamige club in de Overpoortstraat mag ik dagelijks zo’n vijfhonderd feestgangers verwelkomen. Daar heb ik de voorbije jaren dus een sterk merk uitgebouwd, vandaar dat ik de naam nu ook hier gebruik”, verklaart Aron.

“Hier is er plaats voor tweehonderd man, die van een drankje en een hapje kunnen genieten in het loungemeubilair of aan de statafels. Er is ook een deejaybooth, een kwalitatief geluidssysteem en dito verlichting. Dansen mag zeker, al zal ik hier geen luide feestjes houden tot in de vroege uurtjes. Het is mijn bedoeling om hier enkele jaren te blijven, dus wil ik er een goede band op nahouden met de buurtbewoners van de achtergelegen villawijk. Zij reageerden alvast positief op de nieuwe invulling, wanneer ik hen vorige maand mijn plannen ging voorstellen.”

Langer open

De zomerbar ligt niet aan de zee en dat biedt volgens Aron enkele voordelen. “Vooreerst is het natuurlijk eens iets anders. Daarnaast ben ik niet gebonden aan het vroege sluitingsuur dat aan de kustlijn geldt, dus kan mijn zaak tot na zonsondergang open blijven. Ook bij regenweer ben je hier trouwens welkom, want in dat geval is er nog de feestzaal, die plaats biedt aan zo’n honderd personen”, leidt hij ons rond. De voorbije week was er nog veel werk aan de winkel, maar zondagavond opent Aron voor het eerst de deuren van de zomerbar. “Dan krijgt iedereen een gratis drankje en daarna wil ik hier elk weekend een speciale actie doen”, vertelt de nieuwbakken barman. Om het personeelsprobleem aan de kust te tackelen, kiest hij er trouwens voor om de bestellingen en betalingen via een QR-code te laten verlopen, waarna de bestelling aan het juiste tafeltje gebracht wordt. “Ik mik hier op een goeie mix van jong en ouder volk. Locals van aan de kust, maar evenzeer vertrouwde gezichten van in de Gentse Contrast club”, klinkt het nog.