Arno en Axana van Picardie in Blankenberge hebben nu al Zeeuwse mosselen: “En ze zijn super lekker!”

Het mosselseizoen is in Blankenberge wel heel vroeg van start gegaan dit jaar: bij Arno Dickburt en Axana Lefebvre (beiden 24) van restaurant Picardie in Blankenberge kan je uitzonderlijk nu al smullen van de lekkernij. “En wel van de echte Zeeuwse”, knipoogt Arno.

Arno en Axana waren nog maar net afgestudeerd toen ze een goed jaar geleden restaurant Picardie overnamen op de Zeedijk. Hij als vastgoedmakelaar, zij in het bedrijfsmanagement. “Geen van ons beiden wist dus wie die Luc Bellings was die hier op een dag mosseltjes zat te eten. Maar in de keuken wisten ze het wél: daar was het plots efkes stressen geblazen”, glimlacht Arno.

200 kilo per dag

Eind goed, al goed: de Picardie kreeg van Bellings uiteindelijk een 9/10 voor zijn mosselen. “Een hele opluchting toen we begin juli zijn recensie onder ogen kregen, dit is tenslotte nog maar ons tweede seizoen en voor hetzelfde geld werden we volledig de grond ingeboord”, zegt Arno. “Maar kijk, we zijn er uitstekend vanaf gekomen. De timing kon ook niet beter zijn geweest: op 1 juli stond het in de krant en de hele zomer lang was er een rush op onze mosselen. In plaats van 120 kilo op een topdag, serveerden we er elke dag 200 kilo”, klinkt het.

“Dit is echt wel uitzonderlijk, zo vroeg al nieuwe Zeeuwse mosselen op het jaar”

En nu zijn er dus de nieuwe Zeeuwse. “Een primeur, want dit is echt uitzonderlijk, zo vroeg op het jaar. Het mosselseizoen komt normaal gezien pas in juli echt goed op gang”, zegt Arno, die dan ook eerst wat sceptisch was. “Ik kwam via via in contact met ‘Fish is king’, een importeur uit Blankenberge. Hij was over Zeeuwse mosselen bezig, maar ik dacht niet dat het zo vroeg op het jaar al kan. Vorig seizoen vielen die door het te warme voorjaar wat tegen en dus was ik nu extra kritisch. Tot ik ze zelf proefde: ze zijn groot, vlezig, sappig en subliem van smaak.”

Zeeuwse zijn de beste

En dan te weten dat Luc Bellings niet eens Zeeuwse mosselen opgediend kreeg… “Toen zaten we in het voorjaar immers nog met Engelse mosselen, die ook supervlezig en heel lekker zijn. Maar toch: in een goed seizoen kan geen enkele mossel tippen aan de Zeeuwse. Deze hangcultuurmosselen komen uit de Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde. De oogst uit de bodemcultuur is er pas begin augustus, want die groeit iets trager”, legt Arno uit.

Leuke reacties

Hij kreeg ondertussen al telefoon uit Zeeland. “Of ‘de start van het mosselseizoen eigenlijk überhaupt nog wel bestaat?’ Mosselen worden tegenwoordig enorm gepusht, iedereen wil de primeur. Maar deze zijn dus uitstekend, dat hoorden we gisteren ook van onze klanten. De reacties waren allemaal top.”

“Die 9/10 van Luc Bellings is een mooi cadeau geweest: we hadden hier vorige zomer iemand in dienst die niets anders deed dan de hele zomer lang mosselen kuisen”, lacht Axana. “Alles begint bij een goed basisproduct.”