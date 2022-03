Arno en Axana, allebei 23, nemen uitbating restaurant Picardie in Blankenberge over

Met hun 23 lentes op de teller zijn Axana Lefebvre en Arno Dickbrut momenteel dé frisse wind op de Zeedijk. Ze namen onlangs de Picardie over van Lieven Ketels, die de komende twee jaar nog stand-by blijft. “Wij willen hier onze tanden in zetten”, zeggen de jonge uitbaters.

Axana en Arno waren voor de voormalige uitbater en eigenaar van het restaurant geen onbekenden. “Arno sprong hier in de weekends en vakantieperiodes geregeld bij aan de bar, Axana heeft vijf jaar bij ons gewerkt als jobstudent. Ik weet dus dat mijn restaurant bij hen in goede handen is: zelf kennen ze de zaak door en door, en ook voor mijn klanten is het goed dat er continuïteit is. Arno en Axana zijn hier allebei vertrouwde gezichten”, zegt Lieven.

“We wisten ook dat zijn restaurant goed draait”, zegt Arno. “De zeedijk is vooral een trekpleister voor toeristen, maar de Picardie spreekt ook het jaar rond een lokaal publiek aan. Die ‘locals’ zijn vaak aangenaam verrast als ze hier voor het eerst over de vloer komen.”

Als grap bedoeld

Arno en Axana zijn allebei pas afgestudeerd. Hij als vastgoedmakelaar, zij in het bedrijfsmanagement. “Nadat ik in juni was afgestudeerd, vond ik niet zo direct iets wat mij aansprak”, zegt Axana. “Dus toen Lieven opperde dat ik dan misschien weer voor hem kon komen werken, zei ik zo al lachend van ‘misschien neem ik je zaak wel gewoon over’. Dat was als grap bedoeld, maar het zette Lieven wel aan het denken.”

“Een zaak overlaten is niet zo evident”, zegt Lieven. “Ik ben er nu 55 en al 31 jaar bezig. Het idee om ‘uit te bollen’ zat al langer in mijn hoofd, maar door personeelskwesties kwam ik daar maar niet aan toe. Dus toen Axana die opmerking maakte, realiseerde ik me dat dat niet eens zo’n gek idee. Ze heeft hier tenslotte vijf jaar gewerkt.”

“De enige voorwaarde was dat Lieven ons een tijdje zou begeleiden”, zegt Arno. “Het is niet de bedoeling dat hij hier nog elke dag meedraait, natuurlijk. Maar het is voor ons wel een geruststelling dat hij stand-by blijft en we bij hem terechtkunnen als er vragen of problemen zijn. Hij heeft er zelf tenslotte ook alle baat bij dat zijn zaak goed blijft draaien.”

“In nood wil ik gerust wel nog eens komen bijspringen, hoor. Horeca en noodsituaties, dat gaat nu eenmaal hand in hand”, knipoogt Lieven. “Maar ik wil Arno en Axana vooral ook een aantal tips aanreiken. Je personeelsbezetting afstemmen op de weersverwachtingen en een navenante bestelling plaatsen, dat is iets wat je vooral leert door ervaring.”

Voorkooprecht

Arno en Axana nemen een optie als toekomstige eigenaars op het restaurant. “We kregen van Lieven een voorkooprecht. De kans van ons leven: een restaurant met zo’n ligging, da’s topvastgoed hé. Een goeie investering voor later”, aldus Arno.

Arno en Axana zijn een goeie maand bezig, en hebben hun start niet gemist. “De mensen zeggen ons allemaal dat we wel lef hebben om als jong koppel onze kans te wagen in deze moeilijke tijden. Maar dit is het moment: eindelijk mag weer alles, en de mensen hebben dat horecabezoekje óók gemist”, zegt Axana. “Arno en ik zijn allebei heel gedreven en we willen hier onze tanden in zetten. De krokusvakantie was gelukkig direct een schot in de roos.”

“Ik hoor het ook in de wandelgangen: zulke jonge uitbaters zijn zeldzaam, maar juist daarom wordt het geapprecieerd. Ik vind dat zelf ook wel iets hebben”, zegt Lieven.

Voor de geïnteresseerden: de Picardie is bekend voor zijn vis en mosselen. “We brengen geen topgastronomie, wel een toegankelijke, lekkere en eenvoudige keuken, met een vriendelijke service. Kortom, alle ingrediënten voor een goed draaiende horecazaak, én je gaat hier nooit met honger van tafel. In de Picardie krijg je waar voor je geld”, zegt Arno.

Arno en Axana zijn van plan om met maandelijks wisselende suggesties te werken. “Zo kunnen we af en toe ook nieuwe dingen uitproberen.”

(WK)