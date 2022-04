Ardooie is een volkscafé rijker: Isabelle tapt de pintjes in Kempenland

De gemeente is een horecazaak rijker. In Kempenland, op de hoek van de Stationsstraat en de Berlingmolenstraat, tapt voortaan Isabelle de pintjes.

Het volkse café stond lange tijd leeg. Daarna kende het een korte opstart deze zomer, maar werd op bevel van de burgemeester gesloten. Nu zorgt Isabelle Vandamme voor een nieuwe start.

De 42-jarige Isabelle is zorgkundige en werkte in het woonzorgcentrum van Ingelmunster en in Maria Rustoord. Dat combineerde ze met een flexi-job in de horeca, onder meer in Izegem en in Roeselare. Een job in de horeca sprak haar wel aan, en ze ging op zoek naar een geschikte plek. Isabelle wou een bruine kroeg, waar je de gezelligheid van weleer vindt. En toen ontdekte ze Kempenland.

Bruine kroeg

“Daar valt iets moois van te maken dat aan mijn verwachtingen voldoet, dacht ik”, zegt ze. “Er moesten wat aanpassingswerken gebeuren om een sfeer te scheppen zoals die in een bruine kroeg hoort te zijn. Met de hulp van enkele familieleden hebben we Kempenland omgebouwd tot een gezellige plaats.”

Er werd ijverig geschilderd. De toog kreeg een ander uitzicht. Het interieur werd aangepast en er is een sfeervolle decoratie. En vorige zaterdag werden er dus de eerste pintjes getapt. “Maar je kunt hier ook genieten van een frisdrankje of een geurige pot koffie, hoor”, zegt Isabelle. “En we maken werk van een tapasschoteltje met een aangepast wijntje.”

Isabelle mikt op een gevarieerd publiek. Verenigingen die een locatie zoeken, zijn welkom; plannen om met een dartsclub te starten staan in de steigers; en voor senioren wil Isabelle kaartnamiddagen met koffie en taart organiseren.

(JM)