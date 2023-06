Appartementje huren aan zee met alle gemak van een hotel? Het kan in Westende

Na het 3-sterren Belcasa Suitehotel in de Meeuwenlaan 30, Belcasa Family Suites & Lofts in de Doornstraat 2 en Belcasa Beach Suits & Lofts, pakken Veerle en Christophe Bouve van Immo BC uit met Belcasa Mar Suites & Lofts in de Distellaan 12 in Westende.

In amper een paar jaar wist BC Bouve, lees: Christophe Bouve, eega Veerle Dobbelaere en dochter Amber, Westende-Bad alvast een stuk mooier te maken. Met Belcase Mar Suites & Lofts is de Distellaan vandaag een supermodern nieuw flatgebouw met hotelfunctie rijker.

Christophe Bouve: “De formule appartement met hotelfunctie binnen onze eerdere realisaties leverde duidelijk succes. Naast betaalbare luxe bieden we ook de service van een hotel aan. Zo kunnen de vakantiehuurders ‘s morgens eventueel genieten van een uitgebreid ontbijt. Ideale inzet voor een mooie dag.”

Aanwinst

De realisatie van Belcasa Mar Suites & Lofts leidt tegelijk verder de heropleving van Westende-Bad in. Burgemeester Jean-Marie Dedecker is blij met de inplanting in een van de mooiste straten van de badplaats: “Dit supermoderne project is het product van plaatselijke ondernemers die werkelijk kadert in de heropleving van onze badplaats. Naast negental appartementen, al dan niet met duplex, ligt alle betaalbare luxe binnen handbereik. Duidelijk een aanwinst.”

Voor zaakvoerder Christophe Bouve is het simpel: “Vandaag wil de vakantieganger genieten, niet alleen van strand en hinterland, maar tegelijk binnen zijn verblijf. Elk van onze flats biedt plaats voor vier tot zes personen. Er is een woonkamer met alles erop en eraan, een volledig uitgeruste keuken, een ruim terras en aansluitend hotelfunctie.”

Heropleving

Hoe dan ook, met de realisatie van Belcasa Mar Suites & Lofts staat Westende weer een stapje dichter bij de heropleving. Eind deze maand volgt op zondag 25 juni de opening van de totaal vernieuwde Koning Ridderdijk en Zeedijk, goed voor een hele dag feest met optredens, animatie en een bonte vlucht vliegers. (GKM/PG)