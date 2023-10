Anzegem viert massaal driedubbel feest voor geliefde Rosette van café De Sportduif

Rosette Deconinck blaast niet alleen 75 kaarsjes uit. Ze viert niet één maar drie bijzondere mijlpalen in haar leven en dat laat Anzegem niet koud! Haar café De Sportduif met 100 jaar familiegeschiedenis is een monument en ook Rosette is een icoon als immer zorgzame, luisterbereide en discrete moederfiguur voor jong en oud.

Terwijl veel cafés deze dagen spartelen om het hoofd boven water te houden, vindt generatie na generatie de weg naar De Sportduif waar Rosette al 50 jaar de tapkraan bedient! Dochter Kathy en zoon Davy Demets stelden een mooi programma samen om te proosten op deze onvergetelijke gelegenheid. “Iedereen is van harte welkom!”, klonk het. Deze boodschap vertaalde zich in een grote volksverhuizing van iedereen die Rosette in zijn of haar hart draagt, want geliefd, dat is ze zeker!

Op 25 september 1948 werd Rosette geboren, een late nakomer na twee zussen en een broer. Vanaf vierjarige leeftijd groeide zij op in Café De Sportduif. Vandaag staat Rosette vijftig jaar aan het roer in café De Sportduif. Op 1 oktober 1973 nam zij samen met haar man wijlen Hendrik Demets café De Sportduif over van haar vader. Tot op de dag van vandaag staat zij nog steeds met veel liefde en toewijding in haar zaak. Van stoppen is geen sprake. “Ik heb in die vijftig jaar nog geen seconde gedacht aan stoppen”, klinkt het bij Rosette Deconinck (75). “Ik zeg altijd dat ik nog nooit gewerkt heb. ’t Is een hobby, veel of weinig volk, ik doe het met een oprechte glimlach. Vijftig jaar bier geschonken en nooit gedronken. Enkel op de dinsdag van de kermis in september, drink ik uit eerlijke verplichting een half glaasje champagne om de kermis samen met de klanten af te sluiten. Anders is het altijd cola of plat water.”

Een eeuw familiegeschiedenis: 100 jaar familie Deconinck

Rond 1920 begon Rosette haar grootvader, Jules Deconinck, op het Dorpsplein in Anzegem als uitbater van café De Postduif. Na meerdere renovaties is het café nog altijd daar gelegen. In 1952 nam Jules zijn zoon, Florent Deconinck, het café over en zorgde voor de naamsverandering naar De Sportduif of beter gekend als “Bij Florimontro”.

Eens klant, altijd klant

Rosette haar klanten van het eerste uur, zijn met de regelmaat van de klok, nog steeds trouwe klanten. “Eens klant, altijd klant”, glimlacht Rosette. En dat bevestigen Odette De Wintere (84) en Wilfried Heyse (81) vanop een zitbankje in het café. “Het is moeilijk om hier te passeren en niet binnen te gaan”, klinkt het koppel eenstemmig. “Rosette is een cafébazin uit de duizend. Ze klapt van niemand en is koekegoed. ’t Is hier altijd in orde en we hebben de beste herinneringen aan de feesten die we hier gaven voor onze coureurs François en Franco en aan ons zestigjarig jubileumfeest!”

Centrale ontmoetingsplek

Er zijn opvallend veel tafeltjes ingenomen op het terras voor het café door groepjes jongeren. “Sinds twintig jaar komen we hier met de oud-leiding als vaste uitvalsbasis”, zegt oud-leider Chiro Anzegem Jeremie Van Eeckhout (gemeenteraadslid INZET en co-voorzitter Groen, 38). “Iedereen is hier altijd echt welkom, alleen of in bende, onderling is er veel respect tussen de klanten en daar waakt Rosette ook over. Voor mij is zij de ideale cafébazin: zorgzaam en discreet met daarbij de vaardigheid om altijd de perfecte pintjes te tappen.” Daan Ryckoort (33) bevestigt dit en voegt eraan toe dat zowel Rosette als haar café monumenten zijn. “Het is uniek hoe jong en oud hier blijven plakken. Ze blijft iedereen aantrekken en dat zie je nu op haar schitterend feest: iedereen wil erbij zijn!”