Anushka neemt Sint-Martinus in Aarsele over: “Wil de ziel van het café in ere houden”

Café Sint-Martinus in Aarsele, dat sinds het afscheid van Christiane Vermeulen gesloten was, gaat op 1 juli terug open. Anushka Dequidt (57) wordt het nieuwe gezicht van het cafeetje tegenover de kerk in Aarsele.

Na het afscheid van Christiane eind december werd het café tijdelijk overgenomen door haar zus Rita, maar op 31 maart gingen de deuren er dicht. Dankzij Anuschka Dequidt hoeft Aarsele echter niet lang meer te wachten op een heropening. “Van zodra ik hoorde dat Christiane zou stoppen heb ik de telefoon gepakt”, vertelt ze. “Ik ken het café en heb het altijd al erg mooi gevonden. Het is een cafeetje met een ziel en een rijke geschiedenis. Bovendien heeft Christiane duidelijk altijd heel goed voor het café gezorgd. Het was haar levenswerk en ik ben blij dat ik het vertrouwen kreeg van de eigenaar om de traditie verder te zetten. Ik ga voor een paar nieuwe tafelkleedjes zorgen, maar los daarvan blijft alles eigenlijk bij het oude. Ook de kaders en de schilderijen aan de wanden blijven zeker hangen. Ze maken per slot van rekening deel uit van de unieke sfeer van het café.”

De nieuwe cafébazin, die achter de toog op drukke dagen bijgestaan zal worden door haar dochter Axana Deblieck (19), is geen onbekende in de regio. Ze is afkomstig van het Sint-Pietersveld in Wingene en stond eerder ook al achter de toog in ‘t Vliegend Peerd in Kanegem, in El Toro in Tielt en was tot voor kort aan de slag bij ‘t Boothuis in Beernem. (SV)