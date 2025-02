Antwerpse Maggie De Smedt maakt van piconflessen duurzame drinkglazen: “Vibe van een whiskyglas”

Maggie De Smedt uit Antwerpen werd niet alleen verliefd op een man uit Heuvelland, ze verloor haar hart ook aan het drankje Picon. Ze klopte aan bij Stijn Dujardin van Salon Picon om een idee voor een mooi Piconglas uit te werken. Het glas is nu klaar en wordt te koop aangeboden.

“Het idee om een Piconfles te upcyclen tot een duurzaam designglas komt van Maggie De Smedt, een Antwerpse die veelal in Nieuwkerke bij haar vriend woont”, vertelt Danny Lefebvre (65) van B&B Moltje in Loker. “Maggie heeft uiteraard veel liefde voor Picon, in de Westhoek het aperitief bij uitstek. Het drankje is overal anders van smaak, overal een eigen recept, het is een puur streekproduct. Maggie verloor niet alleen haar hart aan Picon, maar ze heeft ook een zwak voor het upcyclen van producten. Nu combineerde ze de twee.”

“De naam zegt het al”, verduidelijkt Danny, “met een upcycling geef je een gebruikt voorwerp een nieuwe levenscyclus, die in het beste geval zelfs een opwaardering van het voorwerp inhoudt. Oude, kapotte of schijnbaar overbodige voorwerpen hoeven zo niet meteen weggegooid te worden.”

“Het verschil tussen upcycling en recycling zit echter in de manier waarop een product wordt voorbereid voor hergebruik”, vertelt Danny verder. “Bij recycling worden de producten – in dit geval de lege Piconflessen – via een industrieel proces afgebroken tot hun individuele basiscomponenten – glas – en zo voorbereid voor hergebruik, namelijk nieuwe flessen. Bij upcycling voeg je een waarde toe aan de afgedankte producten door ze voor andere doeleinden te gebruiken dan oorspronkelijk de bedoeling was. Je bespaart grondstoffen, produceert minder afval en het draagt bij aan duurzaam consumentengedrag. Je krijgt een nieuw product op maat, maar het heeft enkel zin als je het gemaakte product echt kunt gebruiken.”

Lege flessen

Maggie begon haar project met het verzamelen van lege flessen bij familieleden, bij Salon Picon van Stijn Dujardin en vooral in ’t Moltje, de B&B die wordt uitgebaat door Danny Lefebvre en Lieve Boone (63) in Loker, op de flank van de Kemmelberg. “Op die manier werden heel wat flessen van de glascontainer gered. Maggie en Stijn staken de koppen bijeen om het idee van de glazen verder uit te werken. De lege Piconflessen worden met regenwater gespoeld en het etiket wordt verwijderd. Daarna snijden we fles manueel op maat, waarop alles wordt gepolierd zodat het glas een mooi zacht kantje krijgt. Elke pic-UP glas, zoals we het noemen, heeft dus een unieke bruine kleur, met het woord POCON in zijn brede voet. Onderaan staat zelfs een eigen nummer”, vertelt Danny. “Waar dat nummer vandaan komt, weten we eigenlijk niet, maar er zijn er wellicht 99. Die kunnen dus allemaal verzameld worden.”

Volgens Danny zal het zeker een goed gevoel geven elke keer je een Picon drinkt uit een pic-UP-glas. “Al zal het even wennen zijn, want de glazen liggen stevig in de hand en geven je een beetje de vibe van een whiskyglas.”

Vier smaken

Ook Stijn Dujardin zal de glazen gebruiken en aanbieden in zijn Salon Picon. “Gezien ik vier smaken aanbied, krijgen we soms de vraag om die in een pakketje aan te bieden. Het zou leuk zijn dat te kunnen doen met mooie glazen. Maggie en ik hebben er wel even moeten over nadenken. Hoe groot maak je zo’n glas bijvoorbeeld. Maar ik ben tevreden met het resultaat.” Salon Picon biedt zijn Picon aan op feestjes, recepties en huwelijksfeesten, maar is ook te vinden op Festival Dranouter of Ieperfest.

Niet enkel de glazen krijgen een upcycling, ook het verpakkingskarton van de flessen wordt gebruikt om de glazen per zes te verpakken. Een glas kost 7,50 euro het stuk. Ze worden ook per 6 stuks in de geupcycelde kartondozen van de oorspronkelijke Piconflessen aangeboden tegen 45 euro. Voor horecazaken die geïnteresseerd zijn is er een commerciële korting. Bestellen kan per mail via glas@pic-UP of telefonisch via 0486/41.05.80 (Maggie). Ook zijn de glazen te verkrijgen in ’t Moltje, Lettingstraat 39 in Heuvelland, via info@tmoltje.be of telefonisch: 0475/28.98.05