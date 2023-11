Antwerpenaar runt het enig overgebleven café: Rudy zette schouders onder Café ‘t Voske in Marialoop

In Marialoop is er nog één café, ‘t Voske in de Vossekotstraat, en dat wordt sinds deze zomer uitgebaat door Antwerpenaar Rudy Van Nespen. “De klanten vinden stilaan hun weg naar hier en ook wij hebben onze draai hier al gevonden.”

Rudy Van Nespen (51) is eigenlijk een Kempenzoon, maar woonde ook 40 jaar in Deurne. De Antwerpenaar was actief in de IT-sector, maar met zijn Nederlandse vriendin Tamara Fusco woonde hij sinds een jaar in Oostrozebeke. Het nieuw samengesteld gezin, waarvan er al één zoon de deur uit is, heeft nog vier inwonende dochters.

“Ik ben hier niet gestart met de bedoeling om me hier rijk te boeren”

“De woning die we zochten moest dus voldoende groot zijn. En een grote tuin was ook een pluspunt, want we zijn beiden hondeninstructeurs en wilden ruimte voor onze dieren.”

De twee honden van het koppel zijn een Galgo, een Spaanse windhond die ze als zwerfhond adopteerden, en een kruising tussen een Staffordshire Bulterriër en een Bordeaux Dog. “We zijn veel met onze honden bezig. Niet dat we elkaar als hondeninstructeurs leerden kennen, dat gebeurde via de sociale media. Maar we scholen ons nog steeds bij in Syntra West en hopen later in bijberoep mensen te kunnen helpen als hun hond onaangepast gedrag vertoont.”

Pand om te wonen

Het vroegere eetcafé in de Vossekotstraat stond negen maanden leeg. “Wij kochten het gewoon eigenlijk als pand om te wonen, maar ik was zo gecharmeerd door het café dat we besloten het open te houden. Ik had ook best wel wat ervaring in de horecasector, als flexi was ik ober, barman en zelfs receptionist in een hotel. Ik heb daar dus heel wat watertjes doorzwommen.”

Een Antwerpenaar en een Nederlandse in West-Vlaanderen, hoe verliep de aanpassing? “Mijn vriendin woonde hier al langer, ik dus nu een dik jaar. Er heerst hier natuurlijk een andere mentaliteit. De mensen zijn hier wat afwachtender, maar niettemin heel vriendelijk. Maar ik was zelf het dorpsleven al gewend, ik kom immers oorspronkelijk uit de Kempen.”

Marialoop is een gehucht van zowat 1.200 inwoners waarvan er een 100-tal op Tielts grondgebied woont, de rest in Meulebeke. Bij de fusie in 2025 wordt dat natuurlijk ook een grote gemeente. “Er wordt hier wel eens over die fusie gesproken in het café, maar de mensen hebben het gevoel dat het boven hun hoofden wordt beslist. Zelf ben ik geen grote voorstander van fusies, dat heb ik Antwerpen genoeg ervaren.”

Op zaterdag 1 juli zwaaide Rudy de deuren van zijn café open. “Dat openingsweekend was echt top, iedereen wilde wel eens zien wie die Antwerpenaar was die hier achter de toog stond. Maar nu ben ik bezig met het langzaam opbouwen van een vast klantenbestand. Ik ben hier niet gestart met de bedoeling om rijk te worden, maar uiteraard wil je wel rondkomen en dat lukt al aardig. En gestaag groeit dat klantenbestand.”

Digitale jukebox

’t Voske ontleent zijn naam aan de Vossekotstraat en bestaat al sinds 1977. “Ooit waren hier 17 cafés in Marialoop, tien jaar geleden waren dat er nog meer dan een handvol en nu zijn we hier nog de enige. Het is bekend dat de cafés, zeker na corona, het wat moeilijker hebben. Maar we ontvangen hier iedereen met open armen. De naam van het café hebben we behouden, maar ik heb er ‘sfeercafé’ ‘t Voske van gemaakt. Het is hier uiteraard geen danscafé, maar met onze digitale jukebox kunnen de klanten zelf plaatjes opleggen en dan zit de sfeer er wel eens in.”

Wie het café binnenstapt komt een gelagzaal binnen, maar niets laat vermoeden dat er achteraan het pand ook nog een zaal en een groot terras zijn. “Wie hier voor het eerst binnenkomt denkt dat het vrij klein is, maar in totaal kunnen hier 84 mensen zitten. Daarbij is ook ons terras met zicht op de ruime tuin inbegrepen.”

Populaire Stella

’t Voske herbergt geen verenigingen. “Maar mocht er interesse zijn, dan is hier zeker ruimte voor een dartsclub. Er hangen hier twee dartsblokken waarop de klanten kunnen spelen. En ook andere clubs zijn hier zeker welkom.”

Rudy runt het café in zijn eentje. “Als het eens drukker is, dan vraag ik de mensen om wat geduld. Maar het lukt allemaal goed hoor. We zijn een vrij café en serveren hier Jupiler en Stella. Terwijl in mijn geboortestreek Jupiler geprefereerd wordt, is hier Stella opvallend populair. En het liefst drinken ze hier niet in een ribbetjesglas, maar in een voetje. Zo zie je maar dat elke regio zijn eigen voorkeuren heeft.”

De klanten komen uit Marialoop, maar ook uit de omliggende gemeenten. “In de toekomst denken we erover om wat thema-avonden te houden.”

Biertjes van de maand

Eten wordt er niet geserveerd. “Een portie kaas en salami en een croque uit het vuistje, dat wel, maar meer niet. Ik ben ook niet de beste kok”, geeft Rudy grif toe. In het gamma van ‘t Voske zitten ook wel wat streekbieren. “En ik wil straks ook werken met een bier van de maand. In een straal van 20 kilometer vind je hier tal van brouwerijtjes, een van hun biertjes wil ik dan telkens tot bier van de maand promoveren.”