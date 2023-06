Antwerpenaar Rudy heropent sfeercafé ’t Voske: “Wil er een echte volkse kroeg van maken”

Op zaterdag 1 juli heropent Rudy Van Nespen ’t Voske als een gezellig sfeercafé. De 51-jarige Antwerpenaar staat te popelen om de inwoners van Marialoop te ontvangen. Die zijn op hun beurt tevreden dat ze opnieuw dicht bij huis op café kunnen. “Het West-Vlaamse accent begrijp ik zonder problemen.”

Café en eethuis ’t Voske sloot vorig jaar in oktober. Sindsdien moeten de inwoners van Marialoop de dorpsgrenzen over willen ze een frisse pint gaan pakken. Daar komt bij de start van de zomervakantie verandering in. Op zaterdag 1 juli openen de deuren van Sfeercafé ’t Voske. “Die ‘sfeer’ is belangrijk, want ik wil dat de klanten zich hier thuisvoelen”, vertelt uitbater Rudy Van Nespen.

De 51-jarige cafébaas zwaaide een jaar geleden zijn geboortestad Antwerpen vaarwel toen hij naar zijn vriendin in Oostrozebeke verhuisde. Zij zochten de afgelopen maanden een huurwoning in de streek. “Maar die bleken we maar niet te vinden. Toen hebben we beslist om iets te kopen.” Het koppel kocht uiteindelijk het huis van het voormalige eetcafé in de Vossekotstraat 8.

Horeca-virus

“Het eerste idee was om het café eruit te halen. We zijn beide gediplomeerde hondeninstructeurs en dachten daar iets mee te doen. Maar ik heb jaren in de horeca gewerkt en dat virus sloeg snel toe. Het kriebelde om hier café te houden, dus vlogen de plannen om het café te sluiten meteen in de vuilbak.”

De voorbije weken werd het interieur opgefrist en installeerde Rudy nieuw meubilair. “Dit moet een echt gezellig sfeercafé worden, een volkse kroeg waar mensen zich thuisvoelen. Er mag leven in de brouwerij zijn, daarvoor zal ik geregeld activiteiten zoals een bingo, karaoke of rommelmarkt organiseren. Men zal in de hal ook darts kunnen spelen en op zonnige dagen van het ruime terras achteraan kunnen genieten.”

Lokale bieren

“Er is in de zaal ook plaats genoeg om een koffietafel te organiseren voor communie- of trouwfeesten en begrafenissen.” Op de kaart zal er telkens een lokaal bier van de maand aangeduid staan. “Er zijn hier heel wat kleinere brouwers in de streek, die wil ik in de kijker zetten. Als de biertjes goed aanslaan, dan krijgen ze een vaste plek op de drankkaart”, zegt Rudy, die alvast vestimentair in thema is met zijn T-shirt waarop ‘Don’t worry, beer happy’ te lezen staat.

Dat de inwoners van Marialoop niet kunnen wachten, wordt tijdens het interview duidelijk. “Ah, op 1 juli? Ik dacht 1 juni”, vertelt een man die met dorst Sfeercafé ’t Voske binnenstapt. “Nog een maandje op de tanden bijten”, antwoordt Rudy. “Iedere dag komt er hier wel iemand binnen. Onlangs vroegen twee dames of hun mannen hier zaten, dat was lachen.”

West-Vlaams

“Ook de verenigingen polsen regelmatig of ze hier hun clublokaal mogen vestigen, dat zie ik ook hard zitten. En geen zorgen, het West-Vlaams begrijp ik zonder problemen.” Sfeercafé ’t Voske zal van woensdag tot en met vrijdag openen om 13 uur, in het weekend om 9 uur. Maandag en dinsdag sluit de zaak.