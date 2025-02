Anthony (45) volgt Jens (32) op als nieuwe uitbater van café St.Georges: “Passie voor horeca, keuken en muziek samenbrengen”

Jens Brysse van café St.Georges geeft binnenkort de fakkel van de horecazaak op het Roeselaarse Stationsplein door aan Anthony Vancoillie (45). Jens zwaait op 22 maart na negen jaar het café uit tijdens een afscheidsfeest, Anthony heropent op 2 april het café. “Ik wil mijn passie voor horeca, keuken en muziek hier combineren.”

Negen jaar geleden werden Jens Brysse (32) en zijn vriendin Bieke de nieuwe uitbaters van café St.Georges, de horecazaak op het Stationsplein die al sinds 1864 bestaat. “We bouwden hier veel mooie vriendschappen op. Van de 1 mei-vieringen tot de Batjes. Straks stoppen we met heel veel mooie herinneringen met het café”, aldus Jens.

De uitbaters houden op 22 maart een afscheidsfeest. “De zaak stond al even over te nemen. Zes maanden geleden werden we de trotse ouders van een dochter. Een gezin combineren met een café is niet zo evident”, aldus Jens, die samen met twee vrienden The Wine is Fine runt. “De wijnhandel is groeiende, ik zal me eerst volledig daarop focussen. Het zal wel raar doen om plots niet meer in het café te staan. Ik ben er wel van overtuigd dat onze opvolger de geknipte persoon is.”

Vaste klant neemt over

Op 2 april heropent café St.Georges dan de deuren met Anthony Vancoillie (45) achter de toog. Hij woont nu in Bavikhove, maar kent Roeselare en het café goed. “Ik woonde hier een vijftal jaar en kom hier nu ook geregeld over de vloer. Mijn veertigste verjaardag vierde ik hier. Mijn beste vrienden wonen ook in het Roeselaarse.”

Anthony heeft een opleiding als kok op zak en werkte in het verleden onder andere in een horecazaak in De Haan. “De voorbije elf jaar was ik aan de slag bij de Mitsubishi Chemical Group in Tielt. Ik werk er in een vijfploegenstelsel. Erg onregelmatige uren dus.”

Kleine hapjes en optredens

Nu keert Anthony terug naar zijn grote liefde. “Hier kan ik mijn passie voor horeca, koken en muziek combineren.”

Veel veranderingen moeten de vaste klanten aanvankelijk niet vrezen. “Er is hier al een mooie basis. Met onder andere Dwars door Vlaanderen en de 1 mei-viering start ik met enkele leuke evenementen in de stad. Ook tijdens de zomermaanden is er heel wat te doen op het Stationsplein.”

Vanaf het najaar wil Anthony wat meer de keuken induiken en ook kleine hapjes serveren aan de klanten. “Bedoeling is dan ook om twee keer per maand uit te pakken met bijvoorbeeld een muziekoptreden of een comedyavond”, besluit hij.