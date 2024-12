Anouk (37) en vader Chris (62) worden buren op Grote Markt in Ieper: “Maar Dépot en Les Halles blijven twee verschillende horecazaken”

Tegenover de Ieperse Lakenhallen baat Chris Bevernage (62) al 15 jaar Marktcafé Les Halles uit. Hij heeft nu een nieuwe buur: dochter Anouk (37) die er haar zaak Dépot onderbracht. “Zo’n kans krijg je maar één keer.”

“Dépot, dat is horeca en handel in één zaak”, verklaarde Anouk Bevernage (37) zeven jaar geleden bij de opening van haar zaak in de Menenstraat, tussen de Menenpoort en Grote Markt van Ieper. Nu verhuist Dépot een paar honderd meter verder naar een pand op de Grote Markt naast Les Halles van Chris Bevernage (62). Zo worden dochter en vader voor het eerst buren met hun horecazaken.

“Top ligging”

“Het is een topligging, zo’n kans krijg je maar één keer”, stelt Anouk, die haar intrek neemt in het voormalig pand van kledingwinkel Esprit. “Er komt niet vaak een ruimte te huur op de Grote Markt die vrij is van brouwer”, aldus Chris. “De Menenstraat is een goeie straat en het pand daar was magnifiek, maar passanten hadden letterlijk drempelvrees door de zeven trappen in de inkomhal. Er was veel personeel nodig voor drie verdiepingen en het gebouw had een enorme energiekost.”

Hoewel Dépot zich beperkt tot enkel de benedenverdieping in het nieuwe pand aan de Grote Markt, blijkt de bruikbare oppervlakte in de buurt te komen van de totaaloppervlakte van de drie verdiepingen in de Menenstraat. “Het was niet te onderschatten hoeveel praktische ruimte vroeger verloren ging door de grote trap”, benadrukt Chris.

“Nu zijn er binnen 105 zitplaatsen, er wordt nog een zaal afgewerkt met een capaciteit van 60 personen en buiten is er een terras met een 50-tal plekjes. Alles is ook toegankelijker. In plaats van zeven trappen in de inkomhal is er nu een hellend vlak.”

Verschillende concepten

“Het concept blijft: je kan nog altijd alles kopen wat je ziet. Behalve het meubilair want dat is niet altijd even makkelijk. We focussen dus op impulsaankopen en dingen waarvoor je geen verhuiswagen nodig hebt. In het vorig pand doen we trouwens een paar weekends uitverkoop van de stock die niet mee verhuisde.”

“Net als in Les Halles krijgt Dépot een doorlopende keuken. De tapaskaart is uitgebreid en ’s namiddags is er een groot taartbuffet. We zetten in op een goeie lunch en sharing gerechtjes. Dépot en Les Halles blijven twee totaal verschillende zaken en concepten.”

Autovrije markt?

“Maar als het eens brand… we zijn collegiaal enni”, lacht Anouk. “Mijn partner Simon werkt volop mee in Dépot. Allebei hebben we veel ervaring in de horeca: we kunnen allebei werken in de keuken en in de zaal. We wilden verhuizen en heropenen tegen de kerstperiode. Dat is gelukt.”

“Chapeau wat de aannemers hier gepresteerd hebben in zes weken tijd: sanitair, een keuken van nul en nieuwe buizen voor riolering en gas”, somt Chris op. “De opening was ’s avonds en in de namiddag was er pas gas. Daarom durfden we niet te vroeg reclame maken (lacht). Er is plek voor een ruimer terras. Hopelijk wordt dit stuk van de Grote Markt autovrij, zoals beloofd voor de verkiezingen.”

Sluiten op zondag

Vader Bevernage denkt voorlopig niet aan stoppen. “In mei 2026 mag ik met pensioen, maar dat ga ik niet doen. Zolang de gezondheid het toelaat en er geen corona’s of andere verrassingen uit de bus komen, blijf ik doorgaan. Mijn taak is trouwens vooral administratief, ik sta amper achter de toog. Ik blijf een vroege vogel: meestal begin ik rond vijf uur en ik doe het nog graag. Als buren komen we goed overeen, voorlopig.”

“Ik probeer me niet meer zoveel te moeien (lacht). Raar maar waar, zondag blijft de sluitingsdag van Dépot. Met drie kinderen van 13, 10 en 5 jaar is dat begrijpelijk en het personeel is het gewoon. Ze moeten niet allemaal zo zot zijn als de buur die zeven op zeven open is.”

“We jeunen onze buren ook nog iets”, knipoogt Anouk. “Mogen we dan jullie terras gebruiken?” “Ja… voor een prijsje.”

(TP)