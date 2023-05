Annouschka opent opnieuw zomerbar in eigen tuin met T(H)OF in Haringe

Annouschka Spruytte pakt opnieuw uit met haar pop-up zomerbar ‘T(h)of in Haringe’. Dat doet ze ook dit jaar in haar eigen tuin langs de Moenaardestraat 71 in Haringe. In haar tuin kan je genieten van cocktails, mocktails en streekbieren met een tapashapje.

De pop-upzomerbar ‘T(h)of in Haringe’ van Annouschka Spruytte opende vorige jaar voor de eerste keer. Ze besloot om in haar eigen tuin langs de Moenaardestraat 71 in Haringe de pop-up te openen. “Dit jaar pakken we uit met enkele nieuwtjes. We serveren het vers gebrouwen Harings Orgeltripel als suggestie. Er zijn enkele nieuwe cocktails en ook de tapaskaart werd uitgebreid”, vertelt Annouschka Spruytte. “Op zaterdag 3 juni is er kermis met onze kermisfuif. Als afsluit organiseren we in het weekend van 20 augustus een retrofuif op zaterdagavond en op zondagavond een Franse zondag met kaasplank en een hele dag Franse chansons. Voor de Frans zondag met kaasplank dient er op voorhand ingeschreven te worden.”

Speeltuig

Ook gezinnen met kindjes kunnen er met een gerust hart vertoeven, want de tuin is volledig afgesloten. “Iedereen is welkom in T(h)of, jong en oud. Voor de kindjes werden ook nieuw speeltuig voorzien”, aldus Annouschka. T(h)of is open op vrijdag vanaf 16.30 uur, op zaterdag vanaf 15.30 uur en op zondag vanaf 11.30 uur. Tussen 15 juli en 15 augustus is de pop-up ook open op dinsdag en donderdag vanaf 16.30 uur.