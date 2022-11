Annie Callewaert viert zilveren jubileum van danscafé: “The Possé houdt ons jong”

Zaakvoerster Annie Callewaert van Danscafé The Possé in Oostduinkerke werd door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet naar aanleiding van de 25ste verjaardag van haar zaak. Eigenlijk is het al 28 jaar, maar de coronaperiode telt ze niet mee.

Dat vierden Annie en haar partner Eddy Lansen ook al uitbundig met haar klanten en medewerkers op 18 juni met een muzikaal feest waaraan ook Daan, Dimaro, Discobar Galaxie en lokale helden dj Sir jacobs en Deux Saints Tropicaux hun steentje hebben bijgedragen.

Annie vertelt hoe het allemaal is begonnen. “We hadden destijds al een voedingszaak in de Albert I-laan, maar toen we de kans kregen om ook de voedingszaak over te nemen op de locatie waar nu The Possé is, lieten we dat niet aan onze neus voorbijgaan. Maar twee voedingswinkels bleek van het goede te veel. We realiseerden ons dat er weinig uitgaansgelegenheid was in Oostduinkerke-Bad, want we zetten graag zelf ook een stapje in de wereld. Zo zijn we The Possé begonnen, eerst in westernstijl, maar daar zijn we al lang van afgestapt. Het interieur is intussen heel eigentijds en stijlvol. We hebben in de loop der jaren een trouw cliënteel opgebouwd; onze oudste klant zal rond de 80 zijn, en die komt nog altijd!” Dat het danscafé in het centrum ligt en op een boogscheut van de zeedijk, heeft zijn voordelen. Klanten kunnen te voet naar huis na een avondje uit en hoeven dus niet in de auto te stappen.

Anderzijds stijgen de decibels wel eens in de nachtelijke uurtjes, maar gelukkig klagen de buren zelden over overlast. “We nemen natuurlijk wel onze voorzorgen en hebben goede portiers die een oogje in het zeil houden”, zeggen Annie en Eddy. “Als er eens iets misloopt, kunnen we rekenen op PZ Westkust, met wie we een goede samenwerking hebben. En het mag ook gezegd zijn dat we met een fijn team werken.”

Aan stoppen denkt Annie nog lang niet. “The Possé houdt ons jong! Zolang we ons gezond voelen, blijven we dit doen!” (Myriam Van den Putte)

The Possé is open van maandag tot en met zaterdag vanaf 17 uur en op zondag vanaf 19 uur – Albert I Laan 71, Oostduinkerke – www.theposse.be