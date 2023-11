Annick Moyaert bedient al 30 jaar klanten in ’t Voorland: “Je moet veel geduld hebben”

Zondag 3 december viert Annick Moyaert met haar klanten de 30ste verjaardag van haar volkscafé ’t Voorland. “Na een jaar leegstand besloten mijn man Patrick Spriet en ikzelf om dit café nieuw leven in te blazen. We openden op 3 december 1993 en vandaag sta ik hier nog altijd met even grote goesting, zij het wel alleen, want ik moest Patrick vorig jaar door ziekte afgeven”, vertelt Annick.

Annick Moyaert (57) kijkt uit naar het feest van zondag 3 december ter gelegenheid van 30 jaar café ’t Voorland. “Ik heb lange tijd in een restaurant op de zeedijk van Middelkerke gewerkt en kende al wat de knepen van de horeca. Intussen had ik Patrick Spriet leren kennen. We zochten iets om samen te runnen en kwamen zo hier in Westkerke terecht. Het was niet evident om dit café over te nemen, want het stond al een jaar leeg”, blikt Annick terug.

En nog altijd staat Annick met veel goesting en plezier achter haar toog, aan de tapkraan, om haar vele trouwe klanten te bedienen. “Ik heb heel veel mooie herinneringen aan de voorbije 30 jaar. Hier vonden veel leuke dansavonden, spontane feestjes en plezante bijeenkomsten plaats. Een zwarte bladzijde was de dag, 13 jaar geleden, dat Wilfried Pollet – een heel goede klant – hier bij het oversteken van de straat werd aangereden en overleed. Dat is het ergste dat ik heb meegemaakt en dat blijft me nog altijd bij”, zegt Annick.

Naam café

Hoe het café de naam ’t Voorland kreeg – vroeger was dat Sportwereld – heeft Annick te danken aan haar Patrick. “Hij was afkomstig van Pittem en kende bepaalde woorden die ik gebruikte niet. Toen ik het eens had over het voorland, wist hij niet wat dat was. Ik zei, wel de stoep. En ’t Voorland vond hij dan ook een goede naam voor ons café.”

Wat de eigenschappen van een goede cafébazin zijn, wilden we wel eens weten. “Veel geduld hebben, goed kunnen luisteren en soms, als er wat geruzied wordt, bemiddelaar spelen”, lacht Annick die het uitgaansleven op café de jongste jaren veel heeft zien veranderen. “De huidige generatie gaat niet meer naar het volkscafé. Na het werk is het rap naar huis. Maar ik ben dankbaar voor mijn vaste klanten en hoop ze nog vijf jaar te kunnen bedienen. Zo komen vissers en jagers en bouwvakkers hier graag hun pintje drinken.”

Dankbaar

Zondag 3 december wordt een feestdag voor Annick Moyaert. Ter gelegenheid van 30 jaar ’t Voorland heeft ze van 11 tot 16 uur een receptie met drankjes en hapjes. “Als dankbaarheid voor de trouw van mijn klanten. Iedereen is welkom”, nodigt Annick uit.