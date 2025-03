Annick (53) en Oleg (51) sluiten na dertig jaar de deuren van De Zevende Hemel, maar blijven in de horeca: “Nood aan nieuwe energie”

Een vaste Brugse waarde is binnenkort niet meer. Annick Verhaeghe (53) en Oleg Broeders (51), zaakvoerders van De Zevende Hemel, besluiten hun restaurant over te laten. Het koppel runde dertig jaar lang de horecazaak met enorm veel passie, maar voelde dat het tijd was voor iets nieuws. “Wat we hierna doen? Iets anders, iets bijzonders, iets verrassend.. maar in dezelfde sector”, zegt Annick.

Het Walplein is zeker in de zomerperiode dé ideale uitstek om van het zonnetje te genieten in ’t Brugse. Een van de zaken op het idyllische plein onder de grote Lindebomen is De Zevende Hemel. Al dertig jaar een vaste waarde, maar op 22 maart ontvangen Annick en Oleg een laatste keer klanten. “We zaten allebei op het punt dat we iets nieuws wilden opstarten”, zegt Annick. “We runnen de zaak nog steeds héél graag, maar hadden wel nood aan nieuwe energie.”

Na heel wat gesprekken en eindeloos wikken en wegen is de kogel door de kerk: Annick en Oleg stoppen met De Zevende Hemel, maar aan uitbollen denken ze nog niet. “We starten een nieuw avontuur, waar we voorlopig nog niet veel over kwijt willen”, zegt Annick. “Het is iets anders, iets bijzonder, iets verrassend… maar wél in dezelfde sector.”

Dat ze De Zevende Hemel overlaten, is dus géén afscheid van de horeca voor het koppel. “De horeca is nog steeds een fijne sector”, zegt Annick. “Mensen slaan al eens graag een babbeltje en zijn altijd ontspannen als ze hier komen. Sommige klanten werden zelfs vrienden van ons.”

Nieuwe locatie

Oleg nam de keuken voor zijn rekening, terwijl Annick in de zaal of op het terras te vinden was. Zowel Bruggelingen als dagjestoeristen passeerden de revue, maar ook heel wat bekend volk kwam iets drinken of eten. Van Matthias Schoenaerts tot Pieter Aspe en Colin Farrell: vanuit alle hoeken genoten heel wat klanten van al het lekkers. “Letterlijk de hele wereld flaneerde over ons terras”, zegt Annick. “We zagen hier schone relaties ontluiken, die zelfs leidden tot een huwelijk.”

Het koppel maakte het nieuws deze week zelf bekend. “Dat is wel spannend”, vertelt Annick. “Maar ergens voelden we dat het nu of nooit was om het roer om te gooien. Het is tijd om de zaak door te geven aan de jongere generatie.”

De Zevende Hemel met Annick en Oleg is nog open tot en met 22 maart. Daarna sluiten de deuren en wordt de zaak overgelaten. “Het was echt een prachtige tijd”, zegt Annick. “Maar het is tijd om de zaak over te laten en een nieuwe weg in te slaan. We behouden onze sterktes, maar dan op een andere plaats. We kijken er nu al naar uit jullie ergens anders te mogen verwelkomen en verwennen.”