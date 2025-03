Annexx by Shamrock breidt straks uit met ‘Healthy Foodbar’

Hotel-restaurant Shamrock in Tielt breidt vanaf 17 maart het aanbod uit. Tapasbar Annexx zal vanaf dan over de middag openen als ‘Healthy Foodbar Annexx’. Op de kaart staan onder meer pokébowls, slaatjes en wraps. De nieuwe aanwinst vindt z’n oorsprong bij het voormalige hotel El Parador.

El Parador is sinds februari gesloten en gaat zoals eerder aangekondigd eerstdaags tegen de vlakte om plaats te ruimen voor een nieuw filiaal van McDonalds. Maar het personeel dat in dat hotel werkte gaat nu aan de slag in de Shamrock. “Van meet af aan wisten we dat El Parador een eindig verhaal was en vier jaar geleden al heb ik beloofd aan de medewerkers aan de slag zouden kunnen blijven bij ons”, legt Jochen Heytens uit. “Het is uiteindelijk allemaal iets sneller gegaan dan verwacht, maar die belofte eren we. Het was trouwens iemand van het personeel zelf – Jade Verhalle die al sinds het begin van El Parador bij ons is – die met het idee voor de foodbar kwam.”

Tapasbar blijft op post

De foodbar wordt een nieuwe hoofdstuk voor wijn-en tapasbar Annexx, die in september 2017 opende. Al is de Healthy Foodbar eigenlijk een op zichzelf staand gegeven. “De tapasbar is zeven dagen op zeven open vanaf 16 uur en blijft voor alle duidelijkheid bestaan. Maar op weekdagen zal je hier straks tussen 11.30 uur en 14 uur ook over de middag terecht kunnen in de foodbar voor een gezonde lunch, een broodje, een pokébowl of een smoothie. Zowel bestellen en afhalen als ter plaatse consumeren kan.”

Kleine inspanning

Volgens Jochen was er meteen veel enthousiasme voor het idee. “Zowel de klanten als ons personeel zien dit helemaal zitten. De vraag is er denk ik wel, want het aanbod in Tielt is nog redelijk beperkt is op dit vlak. We hebben een nieuwe koeltoog voorzien en geïnvesteerd in aparte bordjes en materiaal voor de take-away, maar naar investeringen toe vergt het bovendien een relatief kleine inspanning. De Annexx is per slot van rekening over de middag sowieso beschikbaar. Voor de foodbar was het dus vooral een kwestie van wat extra plaats te voorzien in de koelcel voor de verse producten, want alles zal hier vers en à la minute bereid worden.”

Bijkomend voordeel volgens Jochen is dat de Shamrock sowieso veel ervaring heeft met gezonde voeding dankzij de goede band met de renners van Soudal Quick-Step. De ploeg van Patrick Lefevere is er al jaren kind aan huis. Zo vierde de hele ploeg in de zomer van 2023 nog de wereldtitel en de Belgische titel van Remco Evenepoel in de zomerbar van El Parador. Foto’s van dat feestje zijn te bewonderen aan de wanden van de Annexx. “De focus op de juiste voeding voor de renners is de voorbije jaren heel sterk toegenomen. Het gaat om een streng dieet waarbij de voedingswaarde scherp in de gaten gehouden wordt. Als ze langs komen wordt alles steevast zorgvuldig afgewogen. Zo hebben we door de jaren heen toch wat ervaring opgebouwd die straks van pas zal komen.” (SV)