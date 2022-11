Annelies Meseure maakt de beste stoofvlees van Roeselare en is zo de eerste Smaakmaker #VANRSL

Dit weekend in de Keuken van RSL de finale plaats van de Smaakmaker #VANRSL. Annelies Meseure (38) won de spannende strijd en kroont zich tot stoofvleeskoningin van Roeselare.

Enkele weken geleden startte Roeselare, als stad van de voeding, de zoektocht naar de smaakmaker #VANRSL. Lobke Van Immerseel, Michele Vandereecken, Peter Vandommele, Fleur Verhulst en Annelies Meseure mochten vanmiddag hun recept klaarmaken en presenteren aan de jury. “Ik ben heel trots dat ik deze wedstrijd gewonnen heb”, vertelt Annelies. “Ik was al blij dat ik bij de laatste vijf zet, maar dit had ik niet verwacht!”

Het geheime ingrediënt van haar klassieke stoverij is de zelfgemaakte rundsbouillon. “Ik volg al 7 jaar kookles en daar leerde ik ook dit recept kennen. Met mijn eigen bouillon en zelfgemaakte mayonaise gaf ik er mijn eigen touch aan.” Annelies serveerde het recept op traditionele wijze met frietjes en witlof. “Ik volg al 7 jaar kookles en ik behaalde vorig jaar het diploma van hulpkok. Samen met mijn verloofde droom ik ervan om iets te beginnen in de horeca en daarom ga ik nu ook verder om kok te worden.”

Vakjury met smaak

Voor de vakjury, bestaande uit onder andere burgemeester Kris Declercq, Tim Boury en Claudia Allemeersch, was het een moeilijke beslissing. “Het zat hem echt in de details”, weet sterrenchef Tim Boury. “De zelfgemaakte rundsbouillon en dragonmayonaise maakten het gerecht af. De lat lag bij alle kandidaten heel hoog. Zowel op smaak, originaliteit en gebruik van lokale producten waren ze aan elkaar gewaagd.”

Wil je het winnende recept van Annelies ook eens proeven? Schrijf je dan in voor het stoofvleesfestijn in de Paterskerk op zaterdag 26 november. Maar liefst 500 fijnproevers kunnen deelnemen en voor elke smuller gaat de helft van de inkomprijs naar vzw De Sociale Kruidenier. Zij bieden gratis voedselhulp aan voor inwoners van Roeselare die het wat minder hebben. Inschrijven kan via www.visitroeselare.be/weekvandesmaak.