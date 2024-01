Anneke (55) heropent straks de deuren van café Sint-Pieter in Ledegem: “Het plaatje klopt helemaal”

Café Sint-Pieter langs de Provinciebaan in Ledegem krijgt een nieuwe invulling. Anneke Bovyn zal er binnenkort een nieuw sfeercafé uitbaten. Samen met haar man Francky Segers voert ze er momenteel serieuze opfrissingswerken door. “Ik was op weg naar Floralux toen ik zag dat het café te huur stond. Ik al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie om mijn droom te verwezenlijken. Het plaatje moest kloppen, hier klopt het.”

Café Sint-Pieter is al decennialang een vaste waarde langs de Provinciebaan in Ledegem. De vorige uitbaters beslisten in het najaar van 2023 om te stoppen, waarna het café leeg kwam te staan. Niet getreurd. Binnenkort komt daar verandering in. Anneke Bovyn en Francky Segers zijn in het café volop bezig met opfrissingswerken in aanloop naar de heropening van het café in februari.

Jarenlang ervaring

De Roeselaarse Anneke Bovyn (55) heeft al vele jaren ervaring in de horeca. Ze volgde een koksopleiding en werkte onder andere in een restaurant en danscafé. Momenteel is ze aan de slag in restaurant De Geestige Put in Waregem. “Maar ik droom toch al jarenlang van een eigen zaak. Mijn man Francky moet dat inmiddels al vijftien jaar horen”, aldus Anneke. Francky Segers baatte zelf vroeger nog café Regina in Roeselare uit. “Maar ik was de voorbije jaren toch wat terughoudender tegenover de sector. We hebben enkele moeilijke jaren voor de horeca achter de rug. De coronacrisis, de energiecrisis,.. het was niet altijd even eenvoudig om een horecazaak te runnen. Het is ook belangrijk dat je het juiste pand vindt om een zaak op te starten.”

Tijdens ritje naar Floralux

Vorig jaar startten Anneke en Francky toch hun zoektocht naar die ideale plaats voor een horecazaak op. “Ik werk momenteel nog in een veevoederbedrijf. Binnen vier jaar kan ik daar op pensioen. Ik weet dat ik niet kan stilzitten en wil dan graag nog iets blijven doen. Ik kijk uit naar de toekomst en wil vanaf dan graag meehelpen in het café van Anneke.”

“Ik wist meteen dat ik mijn droom hier wilde verwezenlijken”

Zij zag in oktober plots dat café Sint-Pieter langs de Provinciebaan in Ledegem te huur stond. “Ik was op weg naar Floralux toen ik het bord zag. Ik wist meteen dat ik mijn droom hier wou verwezenlijken. Het plaatje moest kloppen, hier klopt het. De ligging is goed, er is een grote parking en er is ruimte voor een groot terras. Hier zijn echt veel mogelijkheden.”

Nieuwe naam bekend bij heropening

Toen het koppel binnen een kijkje ging nemen, merkte men wel dat het café wat verouderd is. “We hebben dan ook beslist om grote opfrissingswerken uit te voeren. Een nieuwe toog in mooi hout, nieuw behang… Het café moet straks veel meer gezelligheid uitstralen. Het moet een plek worden waar de klanten zich helemaal thuis voelen”, aldus Anneke. De naam Sint-Pieter blijft boven de ingang van de zaak prijken, maar Anneke voegt er straks ook nog een extra naam aan toe. “Die verklappen we bij de opening van onze zaak” Een exacte datum voor dat moment is er momenteel nog niet. “Dat hangt allemaal af van de werken. We hopen dat deze snel vooruit kunnen gaan. We mikken op de periode rond Valentijn om de deuren van het café te openen”, aldus Francky.

Dansje placeren

De toekomstige horecazaak wordt een sfeercafé waar klanten ’s avonds ook een dansje kunnen placeren. “Vanaf maart serveren we ook tapas. Een breughelplankje, kaasplankje of plankje met frituurhapjes. Klanten zullen hier geen honger lijden.” Het café zal telkens open zijn van vrijdag tot en met dinsdag. Anneke opent er telkens ’s namiddags de deuren. “Eens het zomer is, is het de bedoeling om vroeger te openen zodat de klanten kunnen genieten op het terras.”

In het café zullen er geen caféspelen zijn, maar verenigingen die op zoek zijn naar een lokaal zijn er meer dan welkom.