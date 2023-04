Annabelle (28) en Kiki (25) openen Bistro Henriette in Knokke-Heist: “Losse sfeer in gezellig kader”

Een gezellig huiskamerrestaurant met een losse sfeer: dat is Bistro Henriette. De zaak van Annabelle Van Den Broucke (28) en Kiki Veillefon (25) opent donderdag de deuren en in Knokke-Heist zijn de uitbaters alvast bekende gezichten. De familie Van Den Broucke baatte namelijk decennialang Hof Ter Mude uit, de bekende feestzaal die eind 2021 sloot. Al willen Annabelle en Kiki vooral hun eigen verhaal schrijven. “In precies dít pand is alles gestart met het douanecafé van mijn overgrootmoeder Henriette”, zegt Annabelle.

Gezellig tafelen en genieten van de Belgisch-Franse keuken, bereid met dagverse producten. Kiki Veillefon (25) is enthousiast wanneer hij vertelt over wat mensen mogen verwachten van een bezoekje aan Bistro Henriette. De zaak langs de Sluisstraat in Knokke-Heist opent donderdag de deuren. Samen met zijn echtgenote Annebelle en de rest van de familie zet de zaakvoerder nog de laatste ‘puntjes op de i’. “We willen meteen een goede start nemen, dus is het belangrijk om voorbereid te zijn”, legt Kiki uit.

Werken vertraagd

Op de achtergrond is zijn echtgenote Annabelle volop bezig in de keuken, samen met chef-kok Arno. “In een ideaal scenario waren we al maanden geleden gestart, maar de werken liepen om uiteenlopende redenen diverse keren vertraging op”, aldus Kiki. Hij leidt ons rond in de zaak – “let vooral niet op de rommel, we zijn nog volop bezig”- en op de menukaart wijst de man ons iets bijzonders aan. Daar staat namelijk een foto afgebeeld van het huidige restaurant, maar dan in de jaren 1930. “De overgrootmoeder van Annabelle startte hier, op deze locatie, een agent- en douanecafé. Het was eigenlijk de voorloper van wat later, over generaties heen, Hof Ter Mude zou worden, wat verder in de straat.”

Naam als een klok

En zo is het woord gevallen: Hof Ter Mude. In Knokke-Heist is dat een naam als een klok. Decennialang was het dé bekendste feestzaal in de ruime regio. Eind 2021 sloten uitbater Francis Van Den Broucke en echtgenote Marie-France de deuren. “We bouwen een nieuwe toekomst enkele kilometers verderop”, klonk het toen. En zo komen we terug bij Bistro Henriette. Want dát is de toekomst waarvan destijds sprake was. “Annabelle (de dochter van Francis en Marie-France, red.) en ik hebben lange tijd in Hof Ter Mude gewerkt. Maar de feestzaal overnemen? Dat zagen we niet zitten. We wilden ons eigen verhaal schrijven, en zo zijn we hier beland.”

Het pand heeft voor de familie Van Den Broucke wel een grote emotionele waarde. Het is het oorspronkelijke huis van de grootouders van Francis – waaronder oma Henriette – in 1930 begonnen met het douanekantoor en brasserie. Nu de familie het gebouw terugkocht en er een nieuwe zaak start, is de cirkel rond. Behalve de naam van de zaak, verwijst ook een indrukwekkend kunstwerk in de zaak naar ‘oma Henriette’.

Huiselijke sfeer

Maar wat mogen de mensen nu verwachten van een bezoekje aan Bistro Henriette? “We openen al om 10 uur. Mensen kunnen hier dus gerust binnenspringen voor een koffietje. In de zomer vormt ons terras een grote troef. Binnen hebben we ongeveer plaats voor 50 gasten en is het echt de bedoeling om een losse sfeer te creëren. Niks moet, alles mag. Dat moet het basisidee zijn”, legt Kiki uit. “Wil je na het eten blijven hangen? Geen probleem, want dat is net wat we willen. Na het laatste dessert kan de muziek een streepje luider, al is het zéker niet de bedoeling om er een disco van te maken”, glimlacht de man. “We streven vooral naar een huiselijke sfeer. We werken daarom ook niet met dubbele shiften. Gasten moeten in alle rust kunnen genieten van hun middag of avond.” (MM)