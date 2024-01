Anna-Maria zoekt overnemer voor haar ‘Courgette’in Kortrijk: “Meer tijd nodig voor mijn gezin en mezelf”

Courgette is de jongste 3,5 jaar uitgegroeid tot een bloeiende veggie korteketenzaak op het Sint-Jansplein in Kortrijk, met een sterk vast klantenbestand. Anna-Maria was geliefd door de buurt, maar met veel pijn in het hart heeft ze beslist om Courgette en de zelfstandigheid los te laten met als einddatum lente 2024. “Ik wil mijn gezin en gezondheid prioriteit geven. Mijn droom is nu om iemand te vinden die evenveel gelooft in Courgette als ik.”

Als jongvolwassene was Anna-Maria al nauw betrokken bij duurzaamheid. Op haar 18de vertrok ze voor zes maanden naar Australië. Ze werkte als vrijwilliger in een kleine ecologische winkel waar ze verpakkingsvrije en biologische producten verkochten en verschillende workshops organiseerden zoals correct composteren.

“Daarnaast deed ik soms daguitstappen met rangers om bomen te planten, afval op te kuisen, oevers te herbeplanten en oude omheiningen te verwijderen zodat dieren geen verwondingen zouden oplopen. Door me vooral in te zetten voor ecologisch evenwicht had ik mijn gevoel bevestigd dat ik zeker iets in die richting wou doen, dus verhuisde ik een kleine 500 kilometer verder van mijn thuisstad naar Wenen om te studeren aan de University of Natural Resources and Life Sciences.”

Wie is Anna-Maria? Privé Anna-Maria Partl (36) is afkomstig uit Innsbruck, Oostenrijk en verhuisde zeven jaar geleden naar Kortrijk. Ze woont bij Walle met haar partner Gerd (35) en hun zoon Adam (1). Opleiding Ze behaalde haar bachelor milieumanagement en master landbouweconomie aan de University of Natural Resources and Life Sciences in Wenen. Loopbaan Anna-Maria werkte twee jaar in München bij een online marketing agentschap en drie jaar voor Renson in Waregem waar ze instond voor de commerciële binnendienst voor de Duitstalige markt. In het najaar van 2020 richtte ze haar korteketenwinkel en lunchbar ‘Courgette’ op.

Passie omzetten

Anna-Maria wist echter niet hoe ze haar passie concreet kon omzetten in een beroep.

“Tijdens mijn studies liep ik verschillende stages om te zien wat ik kon doen en toen leerde ik mijn partner Gerd kennen. Hij werkte in het nabijgelegen skigebied. We besloten om te verhuizen naar Duitsland om elkaar op neutrale bodem te leren kennen. Ik wou ook weg van Wenen en hij wou nog niet terug naar België. Na twee jaar liefde in Duitsland beslisten we om samen in België te wonen.

Gerd woonde in Roeselare, maar we kozen voor Kortrijk. Een grotere, hippere stad met meer aanbod. We voelden ons hier thuis, en het was betaalbaarder dan Gent (lacht). Ik hou van grote steden, Gerd is minder fan, dus een klein stad als Kortrijk was ideaal.”

Anna-Maria vond een job bij Renson en volgde drie jaar lang alle Nederlandse lessen en behaalde alle niveaus.

“Ik vond het heel belangrijk om hier de taal goed te kunnen spreken en te begrijpen. Ik wou me volledig integreren.” Ze voelde echter dat het bedrijfsleven geen toekomst voor haar had. “Het voelde niet meer goed, ik had geen doel, dus ging ik op zoek naar mijn hartenwens. Zo kwam ik op het idee van Courgette: mensen samenbrengen rond duurzaamheid en lokale voeding.”

Courgette is een korteketenconceptstore voor hoeveproducten. Je kan er groenten, fruit, kruiden, zuivel, verse sapjes en meer verkrijgen vers van het veld of rechtstreeks van de producent. Bovendien kan je er ter plaatse genieten van lunch of afhalen.

Plantaardig

“Het initiële idee van een buurtwinkel werd aangevuld met een lunchbar om voedselverspilling en afval te minimaliseren. Producten die niet verkocht worden verwerk ik in mijn homemade lunches. Die zijn altijd vegetarisch, soms vegan en/of glutenvrij. Ik ben zelf ook veggie. Ik heb geen appetijt voor zaken die leed veroorzaken, niet alleen in functie van dierenwelzijn, maar ook voor het milieu. Ik mis het ook absoluut niet, dus het was geen opoffering.”

“Met een plantaardig dieet kan je perfect een gezonde levensstijl ondersteunen. Ik verwerk lokale en seizoensgebonden groenten van kleinschalige bioboerderijen uit de streek. De oogst bepaalt welke groenten die dag in de kookpot en op je bord belanden, maar ik garandeer sowieso elke keer een smaakexplosie. Ook mensen met kleine honger kunnen doorlopend bij Courgette terecht. Ik serveer yoghurt bowls en zoete en zoute boerentoast op basis van zuurdesembrood.”

“De oogst bepaalt welke groenten op je bord belanden”

Het concept valt enorm in de smaak. “Mensen voelen zich hier thuis, ze houden van de kwaliteit van de producten en de smaakvolle lunches, maar na 3,5 jaar en mijn eerste kindje Adam (1) voel ik dat de balans tussen werk en leven niet meer klopt. Ik wil meer tijd met mijn gezin spenderen. Ik kook met veel liefde gezonde voeding voor mijn klanten, maar ben de voorbije jaren mezelf wat vergeten. Dus heb ik beslist, met pijn in het hart, Courgette los te laten. Ik hoop dat het concept blijft, want het slaat aan in de buurt en is ook één van de Leiespots. Ik word dan alleszins klant.”

Courgette ligt op de hoek van het Sint-Jansplein en de Jan Breydellaan en is open van woensdag tot vrijdag van 11 tot 18 uur en zaterdag van 9.30 tot 14 uur. Geïnteresseerden mogen steeds binnenspringen of kunnen Anna-Maria bereiken op info@courgettekortrijk.be of 0485 59 57 62.