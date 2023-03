Anja zoekt overnemer voor Izegems café Comodo

Café Comodo op de Grote Markt 27 in Izegem is over te nemen. Anders dan Kaffee Lagaar, dat eveneens op zoek is naar een nieuwe gerant, is het niet de coronacrisis die hier een hand in heeft. “Een verandering in mijn privésituatie deed mij deze beslissing nemen”, zegt uitbaatster Anja Devos (49).

Anja Devos van café Comodo is afkomstig van Brugge maar woont al 29 jaar in Izegem. “Zo goed als mijn hele leven ben ik in de horeca actief. Even heb ik iets anders gedaan tot ik zag dat café Comodo over te nemen was.”

Het voormalige café Mozart had toen al de nieuwe naam Comodo. De klanten hadden het er goed naar hun zin; naast heel wat dranken kan je er ook van tapas en snacks genieten. “Maar nu wordt mijn droom even onderbroken”, zegt Anja.

Gezinsleven

“Het zijn niet de naweeën van de coronaperiode maar een gewijzigde privésituatie die ervoor zorgt dat ik afscheid moet nemen. Ik sta er alleen voor met vier kinderen en dit zorgt ervoor dat ik keuzes moet maken.” Eens de kinderen iets ouder zijn, zou ze graag de horecadraad weer willen opnemen. “Maar wel iets dat beter combineerbaar is met het gezinsleven.”

Ook de klanten vinden het spijtig dat Anja straks afscheid neemt als uitbaatster. “Ik zal wél nog langskomen, maar zal dan postvatten aan de andere kant van de toog”, lacht ze.

Anja Devos blijft Comodo verder runnen tot er een overnemer gevonden is. Wie interesse heeft, kan eens binnenspringen of een mail sturen naar anja1873@live.be. (MI)