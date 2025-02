Anja opent restaurant Romiel op de top van de Rodeberg: “Focus op grootmoeders keuken”

Op de top van de Rodeberg naast eetcafé ’t Hellegat opende Anja Mortier (44) het restaurant Romiel. Samen met haar echtgenoot Kristof Wittouck (51) blijft ze ook het eetcafé uitbaten.

Anja wordt de gastvrouw in Romiel. “Ik had al een tijdje zin in nog een extra uitdaging en zo werd Romiel geboren in wat vroeger een feestzaaltje was”, vertelt ze. “Maar ik laat ’t Hellegat niet volledig los. Samen met Kristof doe ik de planning voor beide zaken en ook de bestellingen doen we samen.” Romiel is een concept met de focus op grootmoeders keuken. De naam van het restaurant verwijst naar de twee kleinkinderen van Anja’s moeder: Romy en Miel. “Ook de sfeer roept herinneringen op aan grootmoeder. Zo herinner ik mij de kookpotten die reeds vroeg in de voormiddag stonden te sudderen op het vuur. In Romiel werken we met verse producten.”

Gastvrijheid

“Het is echt de bedoeling dat er in onze keuken van ’s morgens potjes staan te sudderen. Denk aan langzaam gegaard stoofvlees, vers potjesvlees en rijke soepen en stoofschotels die uren op het vuur hebben gestaan. Elk gerecht is bereid met de beste ingrediënten, zoals grootmoeder het zou doen, zonder poespas, maar met veel liefde. Het zijn maaltijden die niet alleen de maag vullen, maar ook het hart verwarmen. Het is onze missie om dat vertrouwde gevoel van huiselijkheid terug te brengen. De gastvrijheid staat bij ons voorop, want net als bij grootmoeder, is de deur altijd open en staat de tafel altijd gedekt.”

Romiel kiest er bewust voor om ook op maandag en dinsdag open te zijn. “Heuvelland is gekend voor de vele horecazaken die vooral in het weekend op volle toeren draaien. In het begin van de week staan echter heel wat klanten voor gesloten deuren. Daar proberen we verandering in te brengen.” Romiel vind je in de Robergstraat 39 in Westouter. Gesloten op woensdag en donderdag.

Info: www.romiel.be