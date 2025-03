Angelo Rosseel sluit eind juni de deuren van zijn tweesterrenzaak La Durée: “Tijd voor een nieuw concept”

Sterrenchef Angelo Rosseel van La Durée stuurde donderdagmorgen een persbericht met groot nieuws de wereld in. De Izegemse zaak houdt er eind juni van dit jaar mee op. De chef zoekt andere oorden op én gaat voor een nieuw concept, maar houdt voorlopig nog geheim wat hij precies van plan is.

La Durée ging van start in april 2007. De zaak langs de Leenstraat 28 kreeg in de Michelingids van 2008 meteen een eerste ster, in 2013 volgde dan een tweede ster. De kroon op het werk van Angelo en zijn team. Tot op vandaag behield de zaak zijn twee sterren.

Nieuw concept en nieuwe locatie

De zaak bouwde een mooie reputatie uit in Izegem en ver daarbuiten. In de laatste gids van Gault&Millau haalde de zaak nog een mooie 15,5/20. Angelo beslist nu na achttien jaar om andere oorden op te zoeken. Waar dat precies zal zijn is voorlopig nog niet bekend, maar het wordt een plek met grootstedelijke vibes aldus het persbericht dat de chef donderdagmorgen verstuurde.

De zaak verandert niet alleen van locatie, maar ook het concept zal anders worden. “Het is tijd voor iets totaal nieuw met een ander ritme en een andere dynamiek, een concept dat beter aansluit bij de huidige tijdsgeest.”

Afscheidsperiode

De tweesterrenzaak vertrekt niet zomaar, maar maakt zich op voor een mooi afscheid. Tot eind maart blijft het restaurant open met dezelfde openingsuren en -dagen. Van april tot en met juni zullen de openingsdagen en de bezetting wat beperkter zijn. De exacte uren en data verschijnen op de site. Klanten kunnen tijdens die periode nog een laatste keer genieten van het menu ‘La Durée Experience’, dat zal aangevuld worden met enkele signature dishes van de afgelopen achttien jaar. Het wordt een soort best of La Durée om mee af te sluiten. Wie nog een bezoekje wil brengen, zal dus snel moeten zijn.

Angelo benadrukt dat alle geplande events en feesten tot eind juni blijven doorgaan. Het restaurant staat bovendien nog open voor eventuele nieuwe aanvragen voor evenementen. Met La Durée verdwijnt een icoon uit gastronomisch Izegem. Gelukkig blijven er nog tal van andere culinaire plekjes om te genieten in de Pekkersstad. (MV)