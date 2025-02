Andy en Méline maken met ‘Nice to Sea’ horecadroom waar

Andy Faes (25) en Méline Pype (26) openden op 1 februari hun restaurant Nice to Sea op de Zeedijk. Helemaal nieuw is de zaak evenwel niet: Andy’s ouders stonden er daarvoor al zeven jaar aan het roer van bistro Miramar. “Maar dat concept was een beetje uitgeblust”, zegt Méline.

Andy stamt uit een echt horecagezin: voor ze naar de kust verhuisden, baatten zijn ouders al verschillende zaken uit in Lier. “Méline en ik hebben elkaar leren kennen aan de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte, en zijn dan blijven plakken. In Brugge, maar ook aan elkaar: vorig jaar zijn we getrouwd”, vertelt Andy.

En nu maken ze samen dus hun horecadroom waar. “We wilden altijd al een eigen zaak”, zegt Méline. “Andy’s ouders namen hier in 2018 de Miramar over, maar dat concept was een beetje uitgeblust. We zijn dan een andere richting ingeslagen, maar de combinatie van resto en tearoom was te verwarrend.”

Droom

“Wij droomden echt van een restaurant”, pikt Andy in. “Het probleem was dat iedereen de Miramar wel kende. De zaak bestond zeker al vijfentwintig jaar, en werd altijd geassocieerd met pannenkoeken en wafels. Al is het heel vroeger ook nog een hotel geweest.”

Met de pannenkoeken en wafels waren ze al gestopt, maar nu zijn ook de croques en de spaghetti van de kaart verdwenen. Andy en Méline namen er met Nice to Sea een nieuwe start als visrestaurant. “Oesters, kreeft, een goeie tonijnstuk, tagliatelli met zeevruchten… We willen de mensen een culinaire noordzeebeleving geven. We hebben bijvoorbeeld ook ‘scheermesjes’ op de kaart staan, da’s iets wat je niet overal vindt. Onze bereiding met chorizoboter valt enorm in de smaak”, aldus Andy.

Dubbele bodem

De nieuwe naam ‘Nice to Sea’ heeft een dubbele bodem. “Enerzijds is het natuurlijk een knipoog naar de Noordzee, maar anderzijds willen we er ook een welkom gevoel mee oproepen: we zijn blij je te zien.” Het jonge horecakoppel gaf ook wat frisse nieuwe toetsen aan het interieur. “Januari was een rustige maand, maar ondertussen zijn we al goed gelanceerd. De mensen zijn nieuwsgierig naar het nieuwe concept. Blij dus dat we de sprong gewaagd hebben”, klinkt het.