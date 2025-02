Andy en Caroline laten hamburgerzaak And’iz over: “De overnemer krijgt ook de receptjes van onze eigen sauzen”

And’iz is op 12 jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in Izegem en omstreken. De hamburgerzaak op de Korenmarkt staat over te nemen. “Vooral door gezondheidsredenen, we worden ook een jaartje ouder.”

In december 2012 startten Andy Verhelle (59) en Caroline Rogge (53) op de Korenmarkt met een vestiging van Paul’s Boutique. Na een half jaar werd de naam veranderd naar And’iz, maar bleef het concept behouden: een zaak voor de betere burger. “En we hebben nog altijd klanten die hier al 12 jaar komen”, zegt Caroline. “Een trouw publiek dus.”

Maar het koppel voelt de jaren en ook de gezondheid werkt al eens tegen. “Zo werd ik geopereerd aan schouder en rug. Ik word straks 60 jaar en dan kijk je al eens hoeveel pensioen je zal krijgen. Niet bijster veel, dus zou ik graag nog enkele jaren geen werken”, duidt Andy. “Mochten we een pak jonger geweest zijn, dan lanceerden we zeker nog wat nieuwe ideeën.”

Ook foodtruck als extra troef

Het koppel gaat dus op zoek naar een overnemer. “We hebben ook een foodtruck die een echte troef is. Reclame daarvoor maken hoeft niet, het ene feestje levert het volgende feestje op.”

Potentiële overnemers mogen zich zeker melden bij Andy en Caroline. “Wie oprechte interesse heeft zullen we natuurlijk inwijden in de geheimen van ons vak. We kunnen ook zwart op wit aantonen dat dit een bloeiende zaak is. En wie de zaak overneemt krijgt natuurlijk ook de receptjes van onze eigen gemaakte sausjes. We hopen dat het concept behouden kan blijven, maar het is aan onze opvolgers natuurlijk te beslissen welke richting ze uit willen.”