Andy Eeckloo geeft Koekelare zijn feestzaal Ter Bassenwei terug

Feestzaal Ter Bassenwei. Vele jaren geleden was het een begrip in Koekelare. Ondernemer Andy Eeckloo blaast de naam én de feestzaal nieuw leven in. “Al jaren wil ik Koekelare opnieuw een feestzaal geven. Het is zonde dat mensen daarvoor al jaren buiten Koekelare moeten gaan.”

De Carrefour staat ondertussen al enkele jaren leeg. Het pand met parking, dat gelegen is langs de Noordomstraat, sluit aan op Den Doedel 2.0, de horecazaak van ondernemer Andy Eeckloo en zijn echtgenote Melissa Vantuyne. Andy is ook nog vertegenwoordiger bij drankenhandel Bayart, runt zijn eigen verhuurbedrijf in feestmateriaal Drink System en heeft ook nog zijn Couckelaersche Cremekarre. Een hele boterham, toch kon er nog een nieuw projectje bij.

“Het is inderdaad geen kleine investering, ik heb er toch al enkele nachten van wakker gelegen. Want geef toe, met de corona is de timing niet perfect”, begint Andy. “Maar ik ben niet vies van een uitdaging en ik vond dat ik deze kans moest grijpen. Al jaren wil ik Koekelare opnieuw een feestzaal geven. Het is zonde dat mensen die een zaal willen reserveren voor een feest, daarvoor al jaren buiten Koekelare moeten gaan. Dat is jammer voor zo’n bruisende gemeente. Akkoord, we hebben De Balluchon van de gemeente, maar die zaal kan niet afgehuurd worden voor particuliere feesten zoals pakweg een trouwfeest.”

Voordat de Carrefour en daarvoor elektriciteitszaak Elko gevestigd waren op deze site in de Noordomstraat, was er een feestzaal gelegen. “Dat is ongeveer vijftig jaar geleden. Die feestzaal heette Ter Bassenwei”, vervolgt Andy. “Ik heb ervoor gekozen om die naam nieuw leven in te blazen. Veel mensen kennen Ter Bassenwei nog, de naam roept nostalgie op. Al heb ik wel even getwijfeld. De Gouden Triangel was bijvoorbeeld ook een van de opties.”

Drie zalen

Het nieuws was nog maar pas uit en de telefoon van Andy rinkelde al. “Er liggen nu al reserveringen vast. Als alles goed gaat en iedereen zijn woord houdt, zal de feestzaal tegen mei 2022 klaar zijn voor gebruik. Al mag je gerust spreken van een feestzalencomplex, want er zullen drie zalen zijn. Die kunnen apart gehuurd worden, maar ook samengevoegd worden tot één grote zaal. De maximumcapaciteit is 500 personen. Dan kun je al een aardig feestje bouwen.”

Er zal een keuken zijn en Andy en zijn team zullen ook instaan voor de catering. “Alles is mogelijk: babyborrels, bruiloften, rouwmaaltijden, communiefeesten, benefieten, feesten van verenigingen, seniorennamiddagen… Ook de parking zal gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld een kerstmarkt op te organiseren. Den Doedel 2.0 stopt voor alle duidelijkheid niet”, benadrukt Andy nog. “Ter Bassenwei is een volledig nieuw project. Ik ben blij dat het goed onthaald wordt door de mensen. Ik heb al veel positieve reacties gekregen. Nu gaan we aan de slag om er iets moois van te maken, zodat we tegen mei kunnen openen.”

(BC)