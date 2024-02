Andy (42) neemt afscheid van Hermanus: “Meer tijd maken om zelf eens met de motor te rijden”

Andy Geeroms (42) werd uitgezwaaid als uitbater van Hermanus, de combinatie van eetcafé en motorspeciaalzaak die hij in 2016 oprichtte. Shauni Debusschere (30), die al langer vennoot was, en haar echtgenoot Mike Puype (32) gaan verder op de ingeslagen weg als uitbaters.

In 2016 ging Andy Geeroms als ingeweken Oost-Vlaming van start met Hermanus in de Langestraat in Brugge. Je kon er terecht voor koffie, helmen, motorkledij en andere toebehoren. Een jaar later werd de zaak al uitgebreid door het ernaast gelegen pand bij te huren en er werd ook eenvolwaardige koffiebar aan toegevoegd. Door het groeiende succes werd zelfs de uitgebreide zaak echter al snel te klein. Hermanus trok eind 2018 naar een ruimer pand met parkeergelegenheid, op de hoek van de Maalse Steenweg en de Vossensteert. Daar werd het horecagedeelte flink uitgebreid met verse hamburgers en ook de vermaarde strong coffee and cold beer. In 2022 werden er nog bijkomende zitplaatsen voorzien en ook het winkelgedeelte met kledij werd verruimd. Andy Geeroms en zijn team hebben van Hermanus in behoorlijk korte tijd dus een echt succesverhaal gemaakt, maar toch stopt het voor Andy.

Zware jaren

“Het zijn zware jaren geweest. Ik voel voor mezelf al even dat ik dit niet kan blijven opbrengen, ik wil meer tijd maken om zelf eens met de motor te rijden en met vrienden en familie bezig te zijn”, liet Andy eerder al weten.

Hij stapt binnenkort ook in het huwelijksbootje met zijn vriendin Elke. Andy laat de zaak nu in handen van Shauni Debusschere, die al langer in de zaak werkt en zich twee jaar geleden ook inkocht als vennoot, en haar echtgenoot Mike Puype. “Ik heb eerder ook nog de barbierzaak gerund die tijdelijk tot Hermanus behoorde”, vertelt Shauni. “En door al zo lang met Andy samen te werken ken ik de zaak inmiddels door en door. Mijn man Mike, die eerder actief was als motormechanieker, neemt al twee jaar de keuken voor zijn rekening en werkt hierbij samen met onze vaste kracht Wout Maertens. Ik wil benadrukken dat we met Andy als vrienden uit elkaar gaan. En we werken op de door hem ingeslagen weg verder. Andy kijkt er naar uit om hier nu ook eens aan de andere kant van de bar plaats te nemen en we zullen hem dan uiteraard graag verwelkomen.”