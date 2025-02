Andrei en Aleksandra openen pizzeria Nonna Lucrezia

In de Roeselaarsestraat 168/1, vlak naast kapperszaak Kreatos, openen Andrei Amaritei (26) en Aleksandra Kononova (23) op zaterdag 1 maart hun pizzeria Nonna Lucrezia. Andrei is uit Roemenië afkomstig en belandde 3,5 jaar geleden in Izegem. “Mijn vader woonde al in België en ik ben hem achterna gereisd”, vertelt hij. “In mijn thuisland had ik al in wat restaurants gewerkt en hier in België heb ik in verschillende pizzeria’s gewerkt. Ook thuis experimenteerde ik al met het maken van diverse soorten pizza’s.”

Andrei ontmoette enkele jaren geleden Aleksandra in ons land. De Oekraïense woonde hier al toen de oorlog in haar land uitbrak. “Mijn thuisdorp ligt dicht bij het front, dus terug gaan is geen optie”, vertelt ze. “Ik heb hier gelukkig de liefde gevonden en heb Andrei gestimuleerd om zijn droom te volgen om een eigen pizzeria op te richten. Het wordt geen pizza op Amerikaanse wijze, maar echt op de klassieke Italiaans-Napolitaanse wijze. We serveren 27 verschillende soorten, met klassiekers, maar ook calzone en hawaï.”

Het koppel serveert niet alleen pizza’s met tomatensaus, maar ook met witte saus. “Ideaal voor wie bepaalde pizza’s door de tomatensaus niet kan of mag eten”, vertellen ze. “We hebben een speciale Izzo-oven gekocht, een merk waar pizzabakkers uit Italië ook graag mee werken. We hebben plaats voor tien klanten in onze zaak, maar we vermoeden dat vooral de takeaway het goed zal doen.” Voor Andrei en Aleksandra er hun zaak openden was er al een pizzeria actief. “Wij gaan verder op hetzelfde elan. We zullen van vrijdag tot en met zondag open zijn van 12 tot 14 en van 17 tot 22 uur en ook op woensdag en donderdag van 12 tot 14 en van 17.30 tot 21.15 uur.”

Bestellen kan via 051 24 05 42 of via de Facebookpagina Nonna Lucrezia.