Andrei (21) opent met Burger City de deuren in Roeselare: “Wie hier komt eten, maakt werkelijk een reis rond de wereld”

Een ‘London Burger’, een ‘Milano burger’ of toch liever een ‘Seoul Burger’? Het kan vanaf dinsdag 6 februari bij Burger City langs de Brugsesteenweg 113 in Roeselare. Andrei Sandu (21) opent er dan de deuren van zijn hamburgerrestaurant, waar hij burgers zal maken die je de wereld doen rondreizen.

Andrei Sandu heeft naar eigen zeggen al van jongs af aan een grote passie voor koken. Toch besloot hij om een andere weg in te slaan, wat zijn studies betreft. “Ik heb grafisch ontwerp gestudeerd aan het KTA in Brugge. Maar nadat ik afstudeerde, had ik niet meteen de ambitie om verder te gaan in die sector. Dus besloot ik maar om toch mijn grote passie te volgen.”

Niet zomaar burgers

De 21-jarige Roeselarenaar deed zo eerst wat ervaring op als souschef en later als chef en zette zo zijn eerste stappen in de horeca. Voor hem dan ook het ideale opstapje naar zijn eigen zaak, want morgen, dinsdag, opent Andrei de deuren van zijn eigen hamburgerrestaurant in Roeselare. “Zelf ben ik verzot op burgers. Maar wat ik hier zal serveren, zullen niet zomaar burgers zijn”, legt de jonge ondernemer uit.

“Zo zal ik burgers aanbieden die vernoemd zijn naar een bepaalde stad. Per specifieke burger zal ik dan ook ingrediënten uit die regio gebruiken en zo wil ik burgers van over de hele wereld aanbieden. Tot slot zullen mijn burgers ook ‘smashed’ zijn. Dat wil zeggen twee stukjes vlees die wat krokanter gebakken zijn. Kortom: wie hier komt eten, maakt werkelijk een reis rond de wereld. Met dit concept wil ik me dan ook onderscheiden van de andere Roeselaarse hamburgerrestaurants.”

Klein starten

Als locatie heeft Andrei gekozen voor de Brugsesteenweg 113, net niet in het centrum van Roeselare. “Ik heb ook gekeken voor een pand in het centrum, maar deze locatie leek mij perfect. Vroeger zat hier Pizzeria Girasole. Ik kende het pand dus wel en vond het vooral interessant omdat het niet te groot is. Ik heb hier plaats voor een 25-tal eters. Dat is ideaal voor mij aangezien ik toch wel relatief klein wil starten, want momenteel zal ik het volledig alleen doen. Op termijn zie ik dan wel of ik extra hulp nodig heb. Ik ben alvast blij met het resultaat: zowel met het concept, als met het vernieuwde interieur. Nu is het volledig mijn stijl en ben ik klaar om erin te vliegen”, besluit Andrei vol vertrouwen.