Ana (35) en Daniele (38) hebben beiden andere roots en openen nu Italiaans-Belgisch restaurant in Oostende: “De liefde hield me in België”

Ana Vuka (35) ruilde tien jaar geleden Albanië voor Oostende. Nadat ze ervaring opdeed in de horeca opent ze begin december haar eigen zaak: Il Nuovo Lentini. Ze doet dat met haar vriend Daniele Ambra (38) een rasechte Italiaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het koppel de Italiaans-Belgische keuken zal combineren.

De broer van Ana woonde al in België. Hij liep er school als chef-kok en besloot in ons land te blijven toen hij hier de liefde leerde kennen. Voor Ana zelf bleek de liefde voor het zoontje van haar broer voldoende om die keuze te maken. “Ik kwam enkele keren op hem babysitten en had het telkens moeilijk om terug te keren”, vertelt Ana. “En dus ben ik uiteindelijk hier gebleven.”

Moeilijke taal

Die integratie verliep niet van een leien dakje. Vooral de taal was een doorn in het oog van de vrouw. “Nederlands is een hele moeilijke taal om te leren”, vertelt ze. “Ik spreek zowel Grieks als Albanees en mijn Engels was niet zo goed. Toch was ik vastbesloten. Ik werkte het eerste jaar als toiletdame. Dat heeft mij voor een stuk al geholpen, maar pas toen ik in de horeca begon te werken, kreeg ik het Nederlands onder de knie. Vooral mijn toenmalige baas heeft daar een groot aandeel in gehad. Hij was het die me motiveerde en me zei dat het niet erg was als ik eens iets zei dat er niet op trok. (lacht) En kijk nu: ik woon hier nu tien jaar, begrijp iedereen en iedereen begrijpt mij.”

De liefde

Ana kwam in ons land aan met haar zoon, die ondertussen veertien jaar is. “Ik heb hier nu mijn leven. Vijf jaar geleden liep ik Daniele tegen het lijf. Hij kookte Europa rond en kan heel goed overweg met de Italiaanse keuken”, weet Ana. “Hij is eigenlijk patissier, maar ook een heel goede chef.”

Het lijkt dan ook logisch dat Daniele de keuken zal bemannen in de Lentini. “Ik werkte ook hier al in restaurants”, vertelt Daniele. “Zo was ik het laatste anderhalf jaar aan de slag in een restaurant in De Haan, waar ik de chef verving. In principe was het de bedoeling dat ik vijf jaar geleden terug naar Italië zou gaan, tot ik Ana tegen het lijf liep. De liefde hield me in België.”

Het was op een druilerige dag dat Ana langs de toen over te nemen Lentini reed in de Alfons Pieterslaan. “Ik was met de fiets en het regende erg veel”, herinnert ze zich. “Ik ben hier dan gestopt om te schuilen en toen zag ik het bord. Ik wist meteen: dit wordt van mij. Uiteindelijk is het nu bijna zover. Op 4 december openen we de deuren.”

Een dag voor de deuren officieel openen, houden Ana en Daniele een openingsfeest vanaf 18 uur. “We nodigen iedereen uit die erbij wil zijn”, zegt het koppel daarover.

Opties

’s Middags zul je in Il Nuovo Lentini kunnen lunchen. “Maar we openen al om 8 uur omdat we ook ontbijten willen geven”, duidt Ana. “Voorlopig denken we om van maandag tot zaterdag de zaak te openen, maar de kans bestaat dat we ook op zondag open zullen zijn. In de buurt is immers geen enkele horecazaak open en klanten vragen ons nu al of we niet op zondag zullen openen. Misschien moeten we dat toch eens bekijken.”

Het koppel denkt er ook aan om misschien een avondservice te doen tot 21 uur, maar ook dat zal moeten blijken uit de interesse van de klanten. “We zijn immers een tearoom-restaurant en dan moeten we alle opties bekijken”, besluit het koppel gemotiveerd.