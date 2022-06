Amper duizend zielen, maar toch een bloeiend vereningsleven: “Slyps op zijn best en Toon van café Sint-Jozef doet de rest”

Café Sint-Jozef is niet enkel het enige café in Slyps, het is meteen ook de verzamelplaats voor de vele verenigingen in het dorp. “Het is hier rustig wonen, maar als er gefeest moet worden, dan kunnen ze er hier wat van”, zegt kroegbaas Toon.

Toon Vanderhaeghe (53) is de minzame patron van café Sint-Jozef, pal in de schaduw van de kerk van Slypskapelle. In de Waterstraat 33 is Toon ondertussen al 15 jaar de uitbater. “Het café bestaat sinds 1912, dus dit jaar al 110 jaar. In 1914 waren hier nog 27 cafés, dat leer ik toch uit het boek over Slyps. Nu zijn we nog het enige. Er is hier ook geen bakker of slager meer, ook het buurtwinkeltje is verdwenen.”

Patroonheilige Jozef

Toon groeide op De Ruiter op, maar woont nu al 30 jaar in Slyps. “Mijn moeder was van hier afkomstig”, legt hij uit. “Zelf woon ik niet bij het café, wel hier wat verderop in de straat.”

Toon stamt ook niet uit horecamiddens, hij werkte eerst jarenlang in de textielsector. “Maar 15 jaar geleden ging het al echt slecht in de sector, toen besloot ik de switch te maken. Maar goed ook, want ondertussen is mijn toenmalige werkgever al over kop gegaan. De vorige uitbater had het café de naam Vladi’s Pub geïntroduceerd, wij zijn bij de overname dan weer overgeschakeld naar café Sint-Jozef. De naam komt eigenlijk van Jozef, de patroonheilige van de timmermannen. Hier moet vroeger nog een schrijnwerker gevestigd geweest zijn”, wijst Toon naar het beeld van Sint-Jozef dat boven de toog uit torent.

Duizend zielen

Slyps mag dan niet al te veel bewoners tellen, het verenigingsleven tiert er nog welig. “Er wonen ruim duizend zielen in de parochie. De parochie Slyps gaat verder dan de gemeentegrenzen van Moorslede, ook een stukje Ledegem hoort nog tot onze parochie.”

Er is hier nog een schooltje, de gemeente blijft dus ook verjongen

De meeste van de verenigingen hebben hun thuishaven bij Sint-Jozef. Het café heeft ook eigen clubs zoals de kaartclub Altijd op Tijd. Een 50-tal leden gaat er elke eerste zondagavond van de maand al kaartend de strijd aan. Ook de golfbiljarttafel krijgt er gretig aftrek, de Klakkestoters betwisten er een interne competitie. Ons archief leert ons dat de cafébaas er ook al primus was en zich dus kampioen mocht noemen.

Zaaltje als troef

Van de straatkant is het niet te zien, maar het café heeft ook nog een verborgen troef. Achteraan is er een zaaltje met eigen bar waar ruimte zat is. “Iedere maandagavond wordt daar pingpong gespeeld. Drie tafels worden dan uitgestald en onder elkaar wordt er gespeeld.” Ook de Koninklijke Harmonie Slypskapelle, een 30-tal muzikanten sterk, houdt er haar repetities. “Maar het zaaltje leent zich ook uitstekend voor de kampioenenfeestjes van de biljart- en kaartclub.”

Ook de andere verenigingen van Slyps vergaderen regelmatig bij Toon. “KWB, Femma, De Landelijke Gilde, Ferm… Ik vergeet er zeker nog. En ook Slyps Sprint, het comité dat jaarlijks drie wielerwedstrijden organiseert, is hier goed thuis. Twee van die wielerwedstrijden vinden plaats in het kermisweekend, eentje ook in maart.” Vorig weekend was er de rommelmarkt, normaal goed voor 450 standhouders, maar de weergoden waren de organisatie waar ook Toon toe behoort niet gunstig gezind.

Lokale biertjes

Het kermisweekend van vrijdag 1 tot en met maandag 4 juli hangt letterlijk ook geafficheerd in het café. De start van dat weekend wordt gegeven in de zaal van Sint-Jozef met een koekjeskaarting, als afsluiter is er een avondje ‘Slyps op zijn best en Toon doet de rest’. Zo leert ons toch de affiche.

In het café krijgt Toon op drukke momenten de hulp van zijn kinderen. Woensdag en donderdag zijn de sluitingsdagen, de andere dagen opent hij om 16.30 uur, op zondag al om 9.30 uur. In het café vrij van brouwer stroomt Stella en Jupiler uit de tapkranen. Slyps herbergt ook de brouwerij Bier en Karakter van brouwer Brecht Dumoulin. “Hun biertjes Klets, Sword en Rex Artus staan hier op de kaart en die worden met speciale gelegenheden vlot gedronken. Maar eigenlijk is dit vooral een gewoon pintjescafé.”

Tien verenigingen zetten hun schouders onder de kermis, wat dus een topweekend zal worden. In Slyps wordt ook de shakedown van de Omloop van Vlaanderen gehouden. “De gemeente blijft leven en telt ook wel wat jonge mensen. We hebben hier nog ons schooltje met een 100-tal leerlingen, die zitten wel in graadsklassen, maar het blijft toch overeind.”

Ook de overkant van de straat, pal naast de kerk, heeft Sint-Jozef ook een terras. “Het is wel wat heen en weer lopen, maar vlak voor de deur kan ik geen terras plaatsen. Ook Cycling Team Slyps, een groep wielertoeristen die in twee equipes rijdt en in totaal wel 50 mannen en vrouwen sterk is, houdt hier halt. En ook zij gebruiken vaak het terras als ze terug zijn van hun fietstocht.”

Geen grote babbelaar

Van de lockdowns maakte Toon gebruikt om zijn binnenkoertje, waar het tussen café en zaal rustig toeven is, op te smukken. “Slyps is een rustige gemeente. Maar als er gefeest wordt, dan feesten ze ook goed door.”

Toon is er de cafébaas niet naar om het hoge woord te voeren. “We hebben wel wat mondige klanten, zij zorgen dat de gesprekken geanimeerd blijven.”

Toon ziet zich ook nog een tijdje doorgaan, de verenigingen zullen het graag horen. “Ik heb wel nog een tiental jaar te gaan tot mijn pensioen en dan zien we wel.”