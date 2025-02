Ambachtelijke zalmrokerij De Wezehoeve ontvangt prestigieus HIB-label: “Dit bekent veel voor mij en mijn team”

De Wezehoeve, een feestzaal en ambachtelijke zalmrokerij in de Wezestraat in Emelgem, begon in 1999 als een bescheiden hobby en is uitgegroeid tot een bloeiende onderneming. Vandaag ontving eigenaar Serge Vermeersch het prestigieuze Handmade In Belgium (HIB)-label uit handen van Anton Vanoverbeke, regiomanager UNIZO West-Vlaanderen.

Het HIB-label, een initiatief van UNIZO, wordt toegekend aan ondernemers die authentieke en ambachtelijke Belgische kwaliteitsproducten vervaardigen. Het label staat garant voor vakmanschap, lokale productie en duurzaamheid. Om in aanmerking te komen, moeten ondernemers voldoen aan strikte criteria, waaronder het handmatig vervaardigen van minstens 50 procent van het product en het bewust produceren in België. “Met het HIB-label zetten we ambachtelijke ondernemers zoals Serge Vermeersch in de kijker. Het is een erkenning voor vakmanschap en passie, iets wat bij De Wezehoeve duidelijk aanwezig is,” aldus Anton Vanoverbeke.

De passie voor het roken van zalm ontstond bij Serge Vermeersch uit een persoonlijke zoektocht naar de perfecte smaak en textuur. Door jarenlange ervaring en verfijning van het proces heeft De Wezehoeve een product gecreëerd dat zowel fijnproevers als chefs uit de horeca waarderen. De zalm wordt op traditionele wijze bereid, met een zachte pekeling en een subtiele rooksmaak, wat resulteert in een pure, verfijnde smaak die zich onderscheidt van industriële varianten. “Deze erkenning betekent enorm veel voor mij en mijn team. Het is een bevestiging dat onze toewijding aan kwaliteit en ambacht wordt gewaardeerd. We mogen momenteel al zalm leveren aan heel wat restaurants in de omgeving,” reageert Serge Vermeersch trots.

Bekroning van jarenlang vakmanschap

De productie groeide geleidelijk van een kleinschalige liefhebberij naar een gewaardeerde leverancier voor feesten, horeca en particuliere klanten. De ambachtelijke aanpak en het consequente streven naar topkwaliteit hebben ertoe geleid dat de zalm steeds vaker op tafel komt bij mensen die op zoek zijn naar authentieke en eerlijke producten. Dankzij het HIB-attest wordt het ambachtelijke karakter van deze zalmrokerij nu ook officieel erkend. Het is een bekroning op jarenlang vakmanschap en een bevestiging dat traditie en kwaliteit hand in hand kunnen gaan.