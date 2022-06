Amba-Amba verkozen tot Waregemse ambassadeur van Ik Koop Lokaal: “Heel tof om zo’n erkenning te krijgen”

Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) ging tijdens de vierde campagne van ‘Ik Koop Lokaal’ op zoek naar de beste ambassadeurs uit de streek. In Waregem kreeg Amba-Amba de meeste stemmen. Vanessa Demeulemeester (47) en Filip Dewaele (50) mogen een jaar lang de titel van Waregemse ambasadeur dragen.

Met de campagne ‘Ik Koop Lokaal’ wil OC West de mensen aansporen om te shoppen bij lokale handelaars en telers. Meer dan 30.000 mensen brachten in april en mei hun stem uit op hun favoriete winkel uit de buurt. In Waregem kreeg de gevoelenswinkel van Amba-Amba uit Desselgem de meeste stemmen. Uitbaters Vanessa Demeulemeester (47) en Filip Dewaele (50) zijn daardoor de nieuwe ‘Ik Koop Lokaal’-ambassadeurs.

“Het is heel tof om zo’n erkenning te krijgen, dat betekent dat de klanten en de mensen uit de streek onze winkel weten te appreciëren”, reageert Vanessa. Samen met haar man Filip en twee kinderen Rune (22) en Mo (20) woont ze al meer dan twintig jaar in de Desselgem-Dries. Naast hun huis hebben ze Amba-Amba opgericht, dat enkele maanden geleden ook werd verkozen tot Leiespot.

Bij Amba-Amba vinden er yogalessen plaats, coaching, evenementen en diverse workshops. Men kan er ook een werkplek, vergaderruimte of de bar huren. Maar het is de gevoelenswinkel vooraan in het gebouw dat verkozen werd tot de Waregemse winnaar van ‘Ik Koop Lokaal’.

Cadeau met betekenis

“Jaren geleden kreeg ik tijdens een moeilijke periode een symbolisch cadeau van iemand, dat pakte mij enorm. Toen heb ik besloten om een gevoelenswinkel op te richten”, vertelt Vanessa. “Mensen zoeken zingeving en betekenisvolle cadeaus, die vinden ze in onze winkel. Bij heel positieve of zware gebeurtenissen zoals een scheiding of het verlies van een kind krijgt men zijn of haar gevoelens of boodschap niet altijd onder woorden, een passend en symbolisch geschenk kan dan een oplossing vormen.”

Naast boeken, speelgoed, kaartjes, praktische voorwerpen en een zelfgemaakte massageolie wordt er ook veel didactisch materiaal aangeboden. “We krijgen inderdaad veel leerkrachten, logopedisten en therapeuten over de vloer”, zegt Filip. “Wat ons verhaal ook bijzonder maakt is het lokale aspect. Zo werken we samen met kunstenaars en leveranciers uit de streek. Zelf voor de uitbouw van Amba-Amba hebben we met een lokale aannemer, bouwvakker en loodgieter gewerkt.”

Vanessa is dagelijks aanwezig in de winkel en erkent het belang van een gesprek met de klanten. “Die babbel is belangrijk. We helpen met het juiste cadeau te kiezen en mensen weten die betrokkenheid en het lokale aspect erg te appreciëren. Men kan hier ook iets drinken of zijn kaartje ter plaatse schrijven.”