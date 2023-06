Amanda is de nieuwe uitbaatster van café ‘In Cany’ in Moorslede

Met de 30-jarige Amanda Vansuyt heeft café ‘In Cany’, pal aan de kerk in Moorslede, een nieuwe uitbaatster. De horecazaak stond ruim een jaar leeg. “Het kriebelde om terug iets in de horeca te doen”, aldus Amanda die afstamt uit een echte horecafamilie.

Maandagochtend om 9.30 uur was het zover. Amanda Vansuyt opende de deuren van café ‘In Cany’, de horecazaak in het centrum van Moorslede die al decennialang bestaat. “Sinds oktober vorig jaar weet ik dat ik het café mag uitbaten. De voorbije maanden friste ik, met de steun van het plaatselijke woonzorgcentrum, het café op.” Woonzorgcentrum Maria Middelares is eigenaar van het gebouw. “Zelf ben ik er ook parttime aan de slag. Dat werk zal ik blijven combineren met het café.” Enkele jaren geleden waren er geruchten dat het woonzorgcentrum plannen had met het gebouw van ‘In Cany’. “Maar de volgende vijf jaar zal er hier zeker een horecazaak zijn”, aldus Amanda.

Horecafamilie

Voor haar is de horeca bijlange niet nieuw. Amanda stamt af uit een echte horecafamilie. Samen met haar moeder Heidi Vandroemme startte ze twaalf jaar geleden café De Kaasdaele, op de grens van Moorslede met Passendale, op. “Mijn moeder runt nu nog steeds het café. Mijn oom Henk, die spijtig genoeg overleden is, was jarenlang het vaste gezicht in café De Vlaschaard hier vlakbij.” Het is dan ook niet zo verrassend dat het ook bij Amanda terug kriebelde om iets in de horeca te doen. “In Moorslede is er momenteel niet zoveel. Minder mobiele mensen liepen de voorbije jaren vaak verloren, op zoek naar een horecazaak die overdag open is. Ik heb voeling met de gemeente. De ligging van ‘In Cany’, vlakbij de kerk, is uitstekend.”

Dagcafé

Nieuwe lampjes, nieuw meubilair, een laagje verf, nieuw sanitair, een nieuwe keuken en een terras vooraan de zaak. Wie nu in ‘In Cany’ komt merkt dat de zaak in het nieuw steekt. “Op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag is het café telkens open vanaf 9.30 uur. Het is een dagcafé waar mensen kunnen genieten van een drankje, koffie met taart of een croque monsieurs.”