Amalia (32) en Dimitri (38) openen ontbijt- en lunchzaak YARN op Garenmarkt: “Tien weken hard gewerkt aan renovatie”

Dimitri Van der Jeugt (38) en Amalia Bienstman (32) zijn gestart met hun ontbijt- en lunchzaak YARN op de Garenmarkt in Brugge. “We hebben tien weken gerenoveerd en de inrichting staat volledig in het teken van de vroegere garenindustrie in deze buurt.”

Dimitri Van der Jeugt nam eerder dit jaar, begin oktober, de horecazaak Books&Brunch over op de Garenmarkt 30. Hij koos er samen met zijn vriendin Amalia Bienstman echter niet voor om die zaak direct verder te zetten maar integendeel wel voor een grondige renovatie, herinrichting en een nieuw concept.

Sfeer van weleer

“We hebben tien weken gewerkt om alles op punt te stellen en de inrichting staat nu volledig in het teken van de vroegere garenindustrie hier op en rond de Garenmarkt. Yarn is overigens het Engels voor garen”, weet Dimitri, die de hotelschool Spermalie volgde en twaalf jaar lang brasserie Dampière langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis runde. Tot voor kort werkte Dimitri in hotel La Réserve in Knokke, waar hij instond voor de ontbijtservice. Zijn vriendin Amalia werkte voorheen in Delhaize, maar heeft via extra’s en flexijobs ook wel ervaring in de horeca. Nu kiest ze er dus voor om volledig samen met Dimitri mee te stappen in het nieuwe project op de Garenmarkt. Het pand werd er ook aangekocht, waardoor de grondige renovatie zeker de moeite loont.

“In de renovatie en inrichting hebben we toch echt wel heel wat werk gestoken, samen met de architecten van Project 5 uit Diksmuide”, gaat Dimitri verder. “Het industriële erfgoed van de garenfabrieken van weleer komt er sterk in terug. Zoals in de panelen met doeken uit garen, de wijnkast die opgebouwd is uit oude spelen van in een garenfabriek en in de tandwielen waar onze verlichting aan hangt.”

“Wat de menukaart betreft zijn er drie ontbijtformules – van de kleine tot grote honger – en een aantal bijgerechten. Voor de lunch hebben we 7 à 8 gerechtjes. Dit is dan bijvoorbeeld vitello tonnato, toast met boschampignons, pasta met puntpaprika en burrata, of een stoofpotje van vis.” (PDV)