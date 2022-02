Amadeus wordt grillrestaurant Beethoven in Roeselare

De 21-jarige Grigor Sarafyan opent op donderdag 3 maart de deuren van grillrestaurant Beethoven op de Grote Markt in Roeselare. Grigor werkte vijf jaar mee als jobstudent en zaalverantwoordelijke in ribbetjesrestaurant Amadeus en hoopt nu op diezelfde plek zijn droom te realiseren. “Door de naamskeuze blijft er toch een link met de jaren waarin ik me hier erg heb geamuseerd en waarin ik enorm veel heb bijgeleerd.”

Terwijl andere horecazaken na een zware coronaperiode de deuren heropenden, bleef ribbetjesrestaurant Amadeus op de Grote Markt in Roeselare de voorbije maanden gesloten. De 21-jarige Grigor Sarafyan was er vanaf het begin in 2016 één van de vaste gezichten. “Ik werkte er eerst als jobstudent, later als zaalverantwoordelijke”, aldus Grigor die de opleiding horeca studeerde aan Spermalie en later nog een specialisatiejaar volgde aan de hotelschool in Koksijde. Het voorbije half jaar ging Grigor aan de slag in hotel Messeyne in het centrum van Kortrijk. “Mijn ultieme droom is om een eigen grillrestaurant op te starten. Toen Amadeus te koop en te huur kwam, kwam er een opportuniteit om die droom vlugger te realiseren dan verwacht. Mede dankzij de steun van mijn familie kan ik nu terugkeren naar de plaats waar ik me vijf jaar lang enorm geamuseerd heb en waar ik echt veel heb bijgeleerd.”

Link behouden

Op donderdag 3 maart opent Grigor de deuren van grillrestaurant Beethoven. “Met de keuze van de naam wou ik toch de link met vroeger behouden, maar in vergelijking met vroeger zijn er toch verschillende veranderingen.” Grigor friste het interieur inmiddels op en stelde een gloednieuwe menukaart samen. “Een uitgebreid aanbod met bijvoorbeeld drie soorten ribbetjes, Chateaubriand en lekkere grillgerechten.” Beethoven zal telkens ’s middags en ’s avonds open zijn en dat van dinsdag tot en met zondag. Het is de bedoeling dat klanten ’s middags ook kunnen genieten van de tearoom. In de zomer wil Grigor een groot terras voor de zaak voorzien. “Midden op de markt, beter kan je bijna niet zitten om je grote droom te verwezenlijken.”