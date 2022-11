Alvinne opent brouwerijwinkel in Moen: “Internationaal scoren in nodig, maar lokaal is super”

Brouwerij Alvinne in Moen heeft een nieuwe brouwerijwinkel. Deze wordt zondag voorgesteld tijdens de Brouwerijdagen.

De speciale historische, zure, bierstijlen die Alvinne produceert vallen al jaren in de smaak in het buitenland, zelfs tot in het verre oosten en Australië. Sinds een paar jaar stijgt de belangstelling ook in Europa: eerst in Zweden, Spanje, Portugal en Italië en nu ook in onze buurlanden Nederland en Frankrijk.

Maar men wilde ook een betere verankering in eigen streek. “Internationaal scoren is nodig, maar lokaal is super”, steekt Glenn Castelein, CEO, van wal. “We vinden het een must sterk verbonden te zijn met de eigen streek. Zo doet het bijzonder veel deugd om je eigen bier te zien drinken in het lokale restaurant of café, en een praatje te maken met de liefhebbers van onze bieren.”

Tijdens Covid heeft Alvinne, net als zoveel bedrijven, een webshop geopend. Dit was het startschot om meer inspanningen te doen voor de lokale markten. “Er is zeker interesse in België voor zure bieren, maar we moeten gewoon bij de juiste man of vrouw geraken die dit weet te appreciëren. Naast onze specialiteit van de Vlaamse zure bieren brouwen we ook enkele heel bijzondere ‘niet zure’ bieren, waaronder recent een lekkere zware Saison met de naam Cuvée Theo. Dit bier hebben we opzettelijk heel toegankelijk gehouden, maar toch heeft het een eigenheid omdat de eigen gist gebruikt wordt en het enkele maanden gerijpt heeft op een Châteauneuf-du-Pape foeder”, aldus Glenn.

Opendeur

Komend weekend (26-27 november) wil Alvinne die lokale verankering versterken en organiseert men in samenwerking met Toerisme Leistreek open brouwerijdagen. “De biertjes kunnen dan ook aangekocht worden in onze nieuwe brouwerijwinkel, waar we meer dan 50 van onze eigen bieren aanbieden”, besluit Glenn Castelein. Zaterdag is Alvine open van 12 tot 20 uur en op zondag van 12 tot 18 uur. Brouwerij Alvinne is gelegen in Vaartstraat 4A in Moen. (GJZ)