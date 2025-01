“Als het zo zit, zal het zonder ons zijn”: uitbaters Grand Café De Gavers niet te spreken over beslissing provincie

Moet Grand Café De Gavers, de horecazaak in het gelijknamige provinciedomein, op zoek naar nieuwe uitbaters? Het zit er dik in, want de huidige kunnen zich niet vinden in de plannen van de nieuwe concessiehouder. Die wil een brasserie maken van de zaak, die vandaag eerder een tea-room is.

Eerst en vooral: wat is er precies aan de hand? Tot voor kort werd iedere horecazaak op de zeven provinciedomeinen in West-Vlaanderen uitgebaat in zeven verschillende concessies met de provincie. Vorig jaar besliste het provinciebestuur echter dat er vanaf 1 januari één grote clusterconcessie zou komen voor de zeven zaken op de provinciedomeinen in plaats van de kleine concessies.

“De wetgeving rond concessies was veranderd en er zijn heel wat investeringen nodig in de horecagebouwen op onze provinciedomeinen, waar wij als provincie niet de aangewezen expert zijn maar eventuele nieuwe exploitanten wel. Daardoor zagen wij ons genoodzaakt om te kiezen voor een clusterconcessie”, legt gedeputeerd van Toerisme en Recreatie, Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) uit. “Via deze clusterconcessie willen we ook ondernemers de kans geven om op langer termijn iets stabiel uit te bouwen in plaats van altijd te werken met contracten van vijf jaar.”

Na de overheidsopdracht werd nu dus ook een nieuwe ondernemer gevonden voor de zeven horecazaken – of eigenlijk maar liefst twee. “Toen we eerst met het voorstel kwamen, was er wat schrik dat een groot uitbater zou vooruit stappen en dat de lokale ondernemer de dupe zou zijn, maar dat is helemaal het geval niet. De concessie is gegund aan de huidige uitbaters van twee provinciedomeinen Bergelen en Bulskampveld. Zij hebben een vennootschap gevormd en willen de investeringen in de gebouwen en het onderhoud ervan aangaan.”

Nieuwe aanpak

De nieuwe concessiehouders willen graag samen zitten met de huidige uitbaters om in de toekomst verder samen te werken. “Deze maand hebben zij gesprekken met alle uitbaters”, gaat Vanlerberghe verder. “Uitgezonderd de uitbater van Raversyde in Oostende. Daar heeft de persoon in kwestie beslist om op pensioen te gaan. Eind januari zit ik met de ondernemers verder voor een laatste stand van zaken.”

Niet voor Grand Café De Gavers

De huidige uitbater Michaël De Bosschere van Grand Café De Gavers in provinciedomein de Gavers staat duidelijk niet te springen voor de nieuwe plannen van de nieuwe concessiehouders. “Dit wordt helaas het laatste jaar van onze cafetaria, waardoor alle medewerkers – de vaste, flexijobbers en een dertigtal jobstudenten – op straat komen te staan. In de plaats van ons Grand café komt er in de lente van 2027 een brasserie, waar de focus meer zal liggen op de middagmaaltijden en misschien ook wel avondeten. Want er moeten hogere cijfers gehaald worden”, deelt men op Facebook.

“De dagelijkse koffiedrinkers zullen dan slechts een bijzaak zijn, maar het zijn net die koffiedrinkers, die onze weekdagen komen vullen en zorgen voor de gezellige babbel. Als men zo wil werken, zal het zonder ons zijn. Wij willen dat het blijft zoals het is: toegankelijk voor iedereen. Voorlopig worden we nog niet gehoord, maar we hopen dat de tijd nog keert. Bedankt aan de provincie.” (Lees verder onder de Facebookpost)

Vanlerberghe reageert verbaasd op het betoog van Grand Café De Gavers. “Het gesprek was duidelijk geen succes. Het is hun volste recht om de nieuwe samenwerking vanaf 2026 af te wijzen, maar dan loopt hun contract wel volgens de afspraak af eind 2025. In hun uitleg laten de huidige uitbaters het lijken alsof we vanuit de provincie de toestemming geven om van de cafetaria een poepchique brasserie te maken. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Het gaat over een kleine basiskeuken, naast de koffie met pannenkoeken en andere typische zaken die belangrijk blijven.

De exacte invulling van de horecazaken moet in het nieuwe contract vanaf 2026 nog concreter worden. “We zullen nog verdere afspraken maken, zoals dat er bijvoorbeeld ook aandacht moet zijn voor lokale producten. Maar als provincie is het heel belangrijk dat onze domeinen toegankelijk zijn. Daarom besteden we ook veel aandacht aan het feit dat we open zijn naar iedereen toe. Wie in 2026 tijdens een wandeling in de Gavers in de namiddag even wil pauzeren met een koffie zal dat dan ook nog kunnen doen, net zoals vandaag”, besluit Vanlerberghe.