“Als er nieuwe opportuniteiten komen, dan moet je die kansen grijpen”: Steve (40) en Cindy (40) zoeken overnemers voor brasserie Alfons

In januari 2018 namen Steve Declerck en Cindy Buyl de succesvolle Oostendse brasserie Alfons over van horecamannen Tom Labens en Michel Declercq. Na zes jaar laten ze nu hun zaak over. “Beter op een hoogtepunt”, zegt het koppel. Binnenkort starten ze aan een nieuw avontuur en dat zal opnieuw in de horecasector zijn.

Acht jaar geleden sloeg de vonk bij Steve en Cindy over, iets waar Steve naar eigen zeggen zestien jaar op had gewacht. “Ze was mijn jeugdliefde”, zegt hij. Ze leerden elkaar kennen toen Steve al drie jaar aan de slag was bij het bedrijf Jan De Nul. “Ik was telkens zes weken weg en zes weken thuis. Cindy werkte ondertussen al zeventien jaar in de grootkeuken van de RVA. Ik werkte graag bij Jan De Nul, want ik zag zo de hele wereld. Ik was in de Caraïben, op de Noordpool en in Zuid-Amerika. Vaak bleef ik er in die zes weken vrijaf hangen om er rond te trekken.”

Succesverhaal

Toch wou het koppel meer bij elkaar zijn en toen ze de kans kregen om de Alfons over te nemen, grepen ze die met beide handen. “Cindy had ervaring in de keuken en ook ik werkte daarvoor in de horeca. Ik was een tweetal jaar aan de slag in de Cappucino. Die mensen hebben mij langs alle kanten ondersteund. Ze waren mijn mentor bij de opstart van de Alfons. Ik ben ze daar nog steeds heel dankbaar voor.”

En dus startte het succesverhaal van Steve en Cindy bij de Alfons zes jaar geleden. “We veranderden één en ander ten opzichte van Tom en Michel. De traditionele gerechten gooiden we van de kaart en we brachten iets anders”, duidt Steve. En dat werd gesmaakt, want Steve en Cindy maakten van de Alfons een nog groter succes. Toch besluiten ze nu om een nieuwe uitdaging aan te gaan. “Maar we blijven in dezelfde sector.”

Nieuwe uitdaging

Waarom dan je zaak overlaten als het een groot succes is? “We zijn allebei veertig jaar geworden. Als we iets willen doen, dan moeten we het nu doen”, gaat het verder. “We zijn niet bang om hier vastgeroest te geraken, maar we willen een nieuwe uitdaging. En ergens is het ook wel met spijt in het hart, want onze klanten zijn ons erg dierbaar. Zij zorgden mee voor het succes van de Alfons, ze zijn zelfs een beetje familie geworden. Maar als de tijd rijp is en er komen opportuniteiten, dan moet je die kansen grijpen. Het ijzer smeden als het heet is, zeg maar.”

Niet aan de eerste de beste

De Alfons staat dus over te nemen. “We kregen al enkele kandidaten over de vloer, maar we willen ons kindje niet zomaar aan de eerste de beste overlaten. Het pand is en blijft van ons, maar we willen vooral dat de mensen die de Alfons gaan uitbaten, dat doen met even veel liefde als wij en als Tom en Michel in de tijd. De Alfons staat bekend omwille van de warme ontvangst en de Alfons verdient het nodige respect. We hopen dit verhaal af te kunnen sluiten tegen eind maart. Daarna is het tijd om aan onze nieuwe kindje te werken. Het wordt iets met een algemener publiek, dat kunnen we er al over zeggen, maar meer niet”, besluit het koppel.