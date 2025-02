“Als collectief kunnen we wél het verschil maken”: Horeca Vlaanderen Nieuwpoort maakt doorstart met nieuw bestuur

Horeca Vlaanderen afdeling Nieuwpoort heeft een nieuw elan gekregen met een volledig vernieuwd bestuur. De organisatie wil zich profileren als een belangrijke gesprekspartner voor het stadsbestuur en een drijvende kracht achter de ondersteuning en promotie van de horecasector in Nieuwpoort.

Met een frisse dynamiek en ambitieuze plannen wil Horeca Nieuwpoort de sector versterken en verenigen. “We willen een sterke horecagemeenschap uitbouwen waar samenwerking en overleg centraal staan”, zegt voorzitter Wibo Lemmens. “Onze sector heeft de voorbije jaren veel uitdagingen gekend. Door samen te werken en ervaringen te delen, kunnen we sterker staan.”

Ondernemersreceptie Café Commerce

Het nieuwe bestuur, onder leiding van voorzitter Wibo Lemmens, bestaat verder uit secretaris Eddy Ternier, penningmeester Wim Rommens en bestuursleden Matthias Maertens, Kenny Carton, Arno Depoorter, Dajo Devillé, Stijn Lecomte en Nicolas Vermote.

De eerste publieke activiteit van het vernieuwde bestuur is de deelname aan de ondernemersreceptie Café Commerce, waar Horeca Nieuwpoort zal instaan voor de hapjes. Dit markeert de officiële start van een actieve en betrokken werking.

“Samen kunnen we opkomen voor eerlijke regelgeving en een leefbaar ondernemersklimaat” – voorzitter Wibo Lemmens

Om de samenhang binnen de sector te versterken, zet Horeca Nieuwpoort in op verbindende activiteiten. Zo wordt er een brouwerijbezoek georganiseerd, een ideale gelegenheid om inspiratie op te doen en te netwerken. Daarnaast staan de Horeca Beach Games op de agenda, een ludiek evenement met onder andere een garnaalpelwedstrijd en een beachrun voor kelners.

“Naast gezelligheid en ontspanning zijn deze activiteiten ook een kans om ervaringen uit te wisselen”, aldus Lemmens. “We willen dat elke horecazaak in Nieuwpoort zich ondersteund en gehoord voelt.”

Kennis en vaardigheden

Naast evenementen investeert Horeca Nieuwpoort in de kennis en vaardigheden van de sector. In samenwerking met Horecaforma worden sectorgebonden opleidingen aangeboden, waardoor horecaondernemers en hun personeel hun professionele vaardigheden verder kunnen ontwikkelen en de kwaliteit van de dienstverlening verhogen.

Horeca Vlaanderen afdeling Nieuwpoort roept alle horecazaken op om zich aan te sluiten. “De kracht van onze sector ligt in samenwerking”, benadrukt Lemmens. “Individuele stemmen worden vaak niet gehoord, maar als collectief kunnen we wél het verschil maken. Dat zagen we bijvoorbeeld bij de coronacrisis en recent nog in de discussie over de nultolerantie voor alcohol. Samen kunnen we opkomen voor eerlijke regelgeving en een leefbaar ondernemersklimaat.”