Alpensfeer troef in Funzibar Blankenberge

Op de landtong aan de Blankenbergse jachthaven kan je de komende drie weken weer genieten van onvervalste après-ski ambiance in de Funzibar.

De eerste editie dateert van drie jaar geleden. “We trokken toen ook veel volk van buiten Blankenberge aan, en ditmaal pakken we nog een stuk groter uit”, zegt organisator Dominick Chow.

De après-skibar breidde uit naar 450m² – meer dan een verdubbeling – en er kwam ook nog een groot overdekt terras bij. “Overdag een gezellig winterdorp, ’s avonds onvervalste après-skisfeer; we mikken echt op dat winterse gevoel. De bedoeling is dat de mensen zich hier echt in de Alpen wanen”, klinkt het.

Funzibar pakt ook uit met een gevarieerd programma; van Patje Krimson tot Boma en de Slagerparade. “We brengen een mix voor alle leeftijden”, klinkt het.

(WK)