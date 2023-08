Allereerste Brugse wijnen geoogst en gebotteld: ‘Blanc de Bruges’ en ‘Noir de Bruges’

Met ‘Blanc de Bruges’ en ‘Noir de Bruges’ heeft Brugge zijn eerste op eigen grondgebied geteelde en geoogste wijnen. Sonia Marazuela en Sascha De Smet hebben op hun hoeve ‘t Neerhof in Sint-Andries hun eerste 1.500 flessen gebotteld.

Is het echt de eerste Brugse wijn? De 7 ha ‘Mérula’ wijnranken van ondernemer Luc Beke liggen grotendeels op Dams grondgebied, een deel bevindt zich in Sint-Kruis. De 3 ha grote wijngaard van Sonia Marazuela – een Brugse met Castiliaanse roots – en haar man Sascha De Smet is verdeeld over twee percelen in de Legeweg en de Moerstraat in Sint-Andries.

Oude hoeve

“In 2019 hebben we de uit 1770 daterende hoeve ‘t Neerhof in de Legeweg aangekocht, op het achterliggend land hebben we in 2020 meer dan 10.000 wijnstokken geplant”, vertelt Sascha De Smet. De Spaanse roots van zijn vrouw indachtig, opteerde hij niet alleen voor Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Chardonnay en Pinot Blanc, maar ook voor de Tempranillo-druif.

Geniet hun noeste arbeid – ook de zonen Chente en Kamy hielpen mee – de voordelen van de klimaatopwarming? Sascha De Smet stelt: “Onze wijngaard profiteert vooral van de zanderige grond en de licht ijzerhoudende onderlaag, samen met ons milde kustklimaat. Hierdoor kunnen we koude klimaatwijnen creëren die jong en fris zijn, perfect als aperitief en bij de eerste gangen.”

Handmatig plukken

Sonia Marazuela, wiens vader in Spanje ook een kleine wijngaard bezat, benadrukt dat ‘t Neerhof een kleinschalige aanpak koestert: “We plukken de druiven handmatig en hanteren biologisch verantwoorde bemestingstechnieken. We hebben geïnvesteerd in ecologische infrastructuur, zoals onze lemen wijnloods, zonne-energie en waterzuivering met een rietveld.”

Drie jaar na de aanplanting kan het Brugse echtpaar zijn eerste wijnen presenteren. “Er zijn 1500 flessen klaar voor verkoop op zondagochtend in onze eigen wijnwinkel. Over vijf jaar hopen we onze productie op te drijven”, aldus Sascha De Smet.

Hun fruitige, witte wijn kreeg de naam ‘Blanc de Bruges’, hun rode is getiteld ‘Noir de Bruges’. Het gaat om erg jonge lichte wijnen die aan 15 euro per fles verkocht worden. Hun mousserende wijn ondergaat momenteel een rijpingsproces van twee jaar en zal vanaf 2024 aangeboden worden als ‘Bulles de Bruges’.

Info: www.wijndomeintneerhof.be