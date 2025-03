Alle shifts telkens volzet, toch houden zussen na zeven jaar op met restaurant Sacrées Soeurs: “We stoppen op een hoogtepunt”

Het einde van Sacrées Soeurs eindigt met rasse schreden. Zussen Heleen en Louise Lozie openden zeven jaar geleden hun restaurant in Menen, zonder goed te weten waar het hen zou brengen. Het werd een succesverhaal, maar toch houden ze er midden mei mee op. “We stoppen op een hoogtepunt.”

Culinaire hotspot

“We hopen dat onze klanten hier toekomen en op hun gemak de voetjes onder tafel kunnen schuiven. Zo kunnen ze even hard genieten als wij”, vertelden Heleen en Louise, toen 28 en 26 lentes jong. Ze stonden aan het begin van een avontuur, want amper een week later zouden ze de deuren van hun restaurant Sacrées Soeurs open zwieren.

Zeven jaar lang maakten ze die hoop waar. Het pand langs de Kortrijkstraat in Menen groeide in geen tijd uit tot een culinaire hotspot, waar bourgondiërs en zoetemondjes konden genieten in wat voor hen een tweede thuis geworden was. Heleen leefde zich uit in de keuken, Louise was het gezicht in de zaal.

Happy end

Maar aan alle mooie liedjes komt een einde. De zussen zetten er binnenkort een punt achter. Opmerkelijk, want er zijn nauwelijks shifts die niet volzet zijn. “Het is zeker niet zo dat het slecht draaide, integendeel. Het is gewoon tijd voor een nieuwe uitdaging”, legt Heleen uit. Voor Louise, die intussen twee kindjes heeft, zal het even rustiger worden. “Ik zal nu wat meer tijd kunnen maken voor mijn gezin. Hoe leuk de horeca ook is, het is hard werken en dat is niet even makkelijk te combineren met kindjes.”

“Er zijn weinig tafeltjes die niet zeggen hoe spijtig ze het vinden, dat is fijn”

Een horecaverhaal met een happy end, zo zien de zussen het. “We stoppen eigenlijk wel op een hoogtepunt. Toen we begonnen, was dat toch met wat schrik. Zouden de mensen wel komen, en zeker al van buiten Menen? Uiteindelijk kwamen ze zelfs van ver gewoon om een koffietje te drinken. Er zijn weinig tafeltjes die niet zeggen hoe spijtig ze het vinden. Dat is wel fijn. Bovendien is onze band als zussen ook nooit beter geweest dan nu.”

Overname?

Het huurcontract loopt af op 16 mei, daarna is het nog koffiedik kijken wat er met het pand gebeurt. Voor de zusjes er neerstreken, heette Sacrées Soeurs nog l’Abbatoir, Mange-Tout en Le Gaillard. Wat het volgende wordt? “Het zou wel leuk zijn als er overnemers zijn. Wij willen de naam en het concept gerust doorgeven, als we iemand vinden met dezelfde passie als wij.”

Zo zou Sacrées Soeurs toch nog een beetje blijven bestaan, al wordt het echt wel een afscheid voor Heleen en Louise. “Telkens we hier zullen passeren, zal het iets met ons doen. We hebben fantastisch personeel dat intussen familie is geworden, we beleefden hier prachtige tijden. Het zal toch met een traantje zijn, maar nu willen we er nog even volop van genieten.” (JDr)