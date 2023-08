Alladin (31) opent eerste West-Vlaamse Kingribs in Kortrijk: “Premium food aan huis geleverd? Dat is uniek”

In het statig pand waar voorheen De tandenbleker zat, komt voor het eerst een horecazaak. Vrijdag 11 augustus opent oprichter Alladin Zeidan (31) er zijn negende afhaalrestaurant Kingribs, meteen de eerste West-Vlaamse vestiging. “Ik wist toen al meteen dat ik een zaak wilde openen in Kortrijk, de hoofdstad van West-Vlaanderen.”

Alladin werkt al vijftien jaar in de horeca. Het duurde niet lang voor zijn premium takeaway concept begon te dagen. “Ik wou takeaway herdefiniëren met kwalitatieve gerechten, niet enkel goedkope fastfood. Kingribs focust op slow cooked spareribs en premium burgers. Ik startte vier jaar geleden met een vestiging in Sint-Niklaas en dat sloeg onmiddellijk aan. We bleven maar uitbreiden.”

Perfecte locatie

“West-Vlaanderen was het doel voor 2023 en Kortrijk is perfect als eerste locatie. Het mooie pand gaf extra bevestiging, een toplocatie met goede visibiliteit. In september volgt Brussel, in oktober Hasselt, januari Mechelen en in februari Aalst. We tonen dat takeaway snel én kwalitatief kan zijn.”

Kingribs sleepte al verschillende prijzen in de wacht waaronder Beste Nieuwkomer in België (2020) en Beste Oost-Vlaamse Takeaway met hun vestiging in Beveren. Het afhaalrestaurant haalde in 2022 ook de top 5 in Beste Nationale Keten.

Traag gegaarde spareribs

Alladin leerde Guillaume Marckx (37) en Elias Tchalaev (25) kennen in de horecasector en stelde hen aan als zaakvoerders voor de Kortrijkse vestiging. “Ik was meteen verkocht. Premium food dat aan huis wordt geleverd, is uniek. Het is wel de ambitie om in Kortrijk ook zitplaatsen te voorzien”, zegt Elias.

De corebusiness van Kingribs zijn slow cooked spareribs. “De vacuümverpakte ribben worden 4,5 uur traag gegaard in een warm waterbad om de textuur en smaak te behouden en daarna driemaal gemarineerd met één van onze zes huisgemaakte smaken. Het is echt een delicatesse en dat wordt gewaardeerd”, legt Alladin uit. Een portie is gemiddeld 650 à 750 gram. De prijs voor premium ribs komt neer op 26,30 euro, geserveerd met aardappelen en coleslaw.

De corebusiness van Kingribs zijn slow cooked spareribs. © MD

Daarnaast staat Kingribs ook gekend voor hun premium burgers en loaded potatoes. Elk ingrediënt dat wordt gebruikt, van de sla en tomaat tot het brood, wordt zorgvuldig geselecteerd om de hoogste kwaliteit te waarborgen. “De steakburgers worden bereid volgens een eigen samenstelling waarbij alleen zout wordt toegevoegd om de natuurlijke smaak van het vlees te behouden. Met minimale toevoeging van extra ingrediënten ligt de focus op puur vlees, kenmerkend voor onze Kingribsburger”, vertelt Alladin.

Ook veggie alternatieven

Wie liever plant based eet, kan zich tegoed doen aan veggie burgers, veggie appetizers en loaded potatoes (aardappel wedges met kaassaus en cheddarkaas getopt met verschillende toppings zoals onionsrings, red.). Mogelijks komen de vegan ribs ook weer op de Kortrijkse menu te staan.

Je kan ook smullen van premium burgers. © MD

Kingribs Kortrijk gaat vrijdag open. Van 16.30 tot 21 uur kunnen Kortrijkzanen binnen een radius van tien kilometer van het centrum bestellen op hun website, via Uber Eats of Takeaway.com, of aan de kiosk ter plaatse. Kingribs levert aan huis met hun eigen chauffeurs. “We bezorgen zelf de bestelling om kwaliteit te behouden tot aan de klant.”