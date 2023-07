Alexander (38) en Jasmijn (38) zijn nieuwe uitbaters van Café t Schippershof in Menen

De oproep van het Cultuurcentrum De Steiger in Menen naar een nieuwe een uitbater voor het Museumcafé het ‘t Schippershof wierp vruchten af. Zeg maar twee vruchten, want een sterk gemotiveerd koppel is er klaar voor.

Vandaag vinden we achter de tapkast van dit beschermd monument Menenaars Alexander Casier (38) en Jasmijn Cools (38). “Toen we de annonce zagen, besloten mijn vrouw en ik onmiddellijk om erop te reageren. Na een motiverende mail en een vergadering met het bestuur mochten we met fierheid onszelf de nieuwe uitbaters noemen”, zegt Alexander.

Naast het café huist ook het stadsmuseum, waar jaarlijks verschillende tentoonstellingen lopen. “Het is altijd onze droom geweest om een café te mogen uitbaten. Dit mooie pand hier zien we als een godsgeschenk”, aldus Jasmijn. Het koppel zal vijf dagen per week het ’t Schippershof openen, dat voor de gelegenheid ingericht werd in het thema van de Yvonne Serruys tentoonstelling.

Verbouwingen

Het zullen dubbele shifts worden, want zowel Alexander als Jasmijn blijven nog hun job behouden. “Het museumcafé ondergaat binnenkort een hele resem verbouwingen. Wij zullen het café nog tot december runnen, tijdens en rond de tentoonstelling rond Yvonne Serruys. Na de werken zal er een evaluatie plaatsvinden waarin wij hopelijk terug paraat mogen zijn aan ‘onzen’ toog. We zien het vandaag in ieder geval heel sterk zitten en voor begin 2024 staan we nu al te trappelen voor verdere ‘Schippershof avonturen’”, lacht Alexander. (Nicolas Verhaeghe)