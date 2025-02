Alain en Nele trekken de baan op met foodtruck Haptje: “Ons aanbod? Van hartig tot zoet”

Alain Van Hoecke (47) en Nele Baum (48) uit Moerkerke, de voormalige baruitbaters van Tennisclub Brughia, trekken voortaan heel de regio rond met hun foodtruck Haptje. “We kunnen volledig op maat van de klant werken”, zegt Alain.

Het koppel Nele Baum en Alain Van Hoecke, sinds kort in Moerkerke wonend, koos vorig jaar voor een opmerkelijke carrièrewending. Van een vaste uitbating stappen ze over naar een rondtrekkende exploitatie. “Wij hebben 22 jaar lang de bar van tennisclub Brughia in Sint-Kruis uitgebaat. Lange tijd nog samen met mijn moeder, die drie jaar geleden overleden is”, zegt Alain. “Die uitbating hebben we een tijdje terug overgelaten, maar nog in de laatste periode van die uitbating, zo’n vier jaar geleden, zijn we van start gegaan met een foodtruck met lollipop-wafels (wafels op een stokje).” Het succes van de wafels op een stokje smaakte naar meer en Alain en Nele ging op zoek om hun aanbod uit te breiden om op meer vragen van klanten te kunnen inspelen.

Op maat van de klant

“Vorig jaar hebben we dan een nieuwe foodtruck laten inrichten waarin we veel meer bereidingen aankunnen”, legt Alain uit. “We hebben die Haptje gedoopt en bieden nu een ruim aanbod gerechtjes en snacks aan. Eigenlijk kunnen we volledig op maat en op vraag van de klant werken. Dus van hartig tot zoet. Denk dan bijvoorbeeld aan verse frietjes, de betere hamburgers, maar ook oliebollen, churos, pannenkoeken en wafels. Met onze foodtruck doen we ook kermissen aan, zoals Sint-Kruis kermis, waar we met frietjes stonden, en op Moerkerke kermis boden we pita aan.”

Foodtruckfestivals

“Om inspiratie op te doen en om meer bekendheid te verkrijgen, staan we ook op enkele foodtruckfestivals, zoals in Beernem en Wingene. Daar proberen we iets speciaal aan te bieden, zoals nacho’s in Wingene. Daar verkochten we ook loaded fries; frietjes met pulled pork erbovenop”, gaat Alain verder. “Overigens komen we ook graag naar feestjes voor vrienden of familie, vanaf 10 à 20 personen.” (PDV)

Meer informatie is te verkrijgen op de volgende website: www.feestverhuurbrugge.be