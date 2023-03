Al 2.000 tickets voor Het Kunstuur in Roeselare verkocht, stad pakt uit met horeca-arrangement

Op 21 maart opent Het Kunstuur in de Sint-Amandskerk. In Mechelen en Hasselt lokte de unieke kunstexpo duizenden bezoekers, en ook in Roeselare is de voorverkoop met meer dan 2.000 verkochte tickets nu al een succes.

Het Kunstuur, een uniek expo-concept van de broers Hans en Joost Bourlon, komt na een succesvolle periode in Mechelen en Hasselt nu ook naar Roeselare. Bezoekers zullen in de vroegere Sint-Amandskerk op het de Coninckplein topwerken uit de schilderkunst beleven met een bijzondere omkadering op vlak van licht en geluid. Met de komst van Het Kunstuur zet Roeselare zich nog meer op de kaart als toeristische bestemming. Twee weken voor de opening zijn al meer dan 2.000 tickets verkocht voor de eerste expo.

Horeca-arrangement met (h)eerlijke voordelen

Om al die bezoekers ook gebeten te krijgen door al het lekkers dat Roeselare te bieden heeft, werkte de stad een horeca-arrangement uit waaraan elf horecazaken meewerken. Als stad van voeding, wil Roeselare de vele bezoekers aan Het Kunstuur graag kennis laten maken met de culinaire troeven van de stad. Roeselare werkte daarom in samenwerking met de lokale horeca een (h)eerlijke deal uit. Bezoekers van Het Kunstuur kunnen een smaakvol verlengstuk breien aan hun bezoek en krijgen in elf lokale horecazaken een culinair voordeel aangeboden. Een gratis koffie na de lunch of een heerlijk dessertje? Het is allemaal mogelijk! Volgende Roeselaarse horecazaken nemen deel: Gastropub Besjamel, Bar Julien, Creme de la crema, Bistro Le Nord, La Grande Place, In Den Trap, Suurplas, San Marco, restaurant De Ooievaar, café St. Georges en POP in de Noordstraat.

Op visitroeselare.be lees je welke voordelen er te vinden zijn in iedere deelnemende horecazaak. Er is ook een folder waar het volledige aanbod op wordt samengevat en die te vinden zal zijn in Het Kunstuur, het toeristisch onthaal bij Koers en de deelnemende horecazaken. Vanaf 21 maart is het Kunstuur te bezoeken voor het grote publiek. (Peter Soete)