Akoté opent de deuren in Koksijde: “Richten ons op klassieke Franse keuken, maar met een twist”

Sinds woensdag heeft Koksijde er met Akoté een gloednieuw restaurant bij. De zaak is gevestigd in het gebouw van hotel Apostroff langs de Lejeunelaan. “We richten ons op de klassieke Franse keuken, maar met een twist”, klinkt het.

Bart Lanoye (35) en Olivier Roenen (31), beiden uit Koksijde, werken sinds hun tienerjaren al in de horeca en raakten zo’n vijftien jaar geleden met elkaar bevriend tijdens hun opleiding hotelmanagement aan de hogeschool Vives in Brugge. “Sindsdien zijn we altijd met elkaar blijven omgaan”, zegt Olivier Roenen.

Jobstudent

“Bart heeft mij binnen geholpen bij het restaurant van Willem Hiele, toen nog gelegen in Koksijde. We zijn daar samen als jobstudent begonnen en later heb ik daar ook een jaar vast gewerkt. Daarna hebben we voor een half jaar samen in een restaurant in Zwitserland gewerkt en anderhalf jaar in het restaurant Julia van viswinkel Mare Nostum in Sint-Idesbald. Ik heb ook een tijdje in Australië en op andere plekken in de wereld gewerkt. We zeggen al jaren dat we samen een zaak gingen starten, maar door de coronacrisis en andere omstandigheden werd dit meermaals uitgesteld. Uiteindelijk kregen we in hotel Apostroff een unieke kans om daar ons restaurant te beginnen”, zegt Olivier.

Hun nieuwe zaak is dus gelegen in het gebouw van hotel Apostroff langs de Lejeunelaan in het centrum van Koksijde. Het restaurant kreeg de naam Akoté. “We waren al een tijdje aan het brainstormen toen de zoon van de eigenaar van het hotel, Louis Deltombe, ons op het idee bracht om ons restaurant de naam Akoté te geven. Het is een afgeleide van het Frans ‘à côté’ of ‘ernaast’, maar met de ‘k’ uit Koksijde en de link naar de kust. Het is een catchy naam en gaat vlot over de tong”, gaat Olivier verder.

Klassieke Franse keuken met een twist

Bart en Olivier zullen zich richten op de klassieke Franse keuken, maar met een twist. “Aangezien we in een hotel zitten moesten we wat klassiek blijven, omdat er ook veel oudere mensen uit het hotel hier zullen eten. Maar we willen ook zeker de jongere mensen betrekken in ons verhaal en de jeugd triggeren om naar hier te komen. Ons testdiner was een succes, waardoor we woensdag 11 januari onze deuren zullen openen. Iedereen is welkom om onze nieuwe à la carte kaart met dagverse gerechten te komen uitproberen”, besluit het duo. (DM)