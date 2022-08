Afscheid van Monique van frituur Memlinc: “Ze was als een moedertje voor de Bruggelingen”

Monique Dezutter, bekend van Frituur Memlinc, is op 12 augustus in Brugge overleden in het bijzijn van haar dochter Nathalie en kleinzoon Fabrice. Haar ‘steak Memlinc’ viel enorm in de smaak. “Ze was de mama van de Brugse horeca.”

Monique werd op 5 juni 1938 geboren in Kortrijk. Ze groeide op in Noord-Frankrijk waar haar ouders schapenboeren waren. De vrouw startte haar carrière als goudpolierster bij de Kortrijkse Goudsmederij. Monique was gehuwd met Frank Vandeputte uit Roeselare die op jonge leeftijd overleden is. Ze was gekend als Monique van Frituur Memlinc in de Hoogstraat in Brugge terwijl ze bij velen Maria of Moederke genoemd werd. Monique heeft jarenlang haar frituur gerund waar de klanten tot in de vroege uurtjes kwamen. In 33 jaar, tussen 1972 en 2005, kwamen heel wat klanten over de vloer. De smaak van haar frieten waren uniek dankzij een gemengd frietvet. Vele Bruggelingen hebben nog heel wat herinneringen aan die tijden. Haar steak Memlinc was bijzonder lekker, met een saus waarin meer dan 30 kruidensoorten zaten, en ook de frieten met stoverij waren bijzonder geliefd.

Ik heb mooie herinneringen aan Monique en aan het Brugse uitgaansleven

Luisterend oor

Ze had een bijzonder goeie band met al haar klanten. Ze was als een moedertje voor de Bruggelingen en een luisterend oor. Ze moest vaak streng en kordaat zijn en was niet bang om klanten even de deur te wijzen en een tijdlang verbod te geven naar haar zaak te komen. Heel wat klanten waren al boven hun theewater toen ze nog iets gingen eten bij de vrouw. Ze hadden voordien een stapje in de wereld gezet. Het waren de topjaren van de discotheken en heel wat bekende Brugse uitgangszaken, waaronder de toenmalige Vuurmolen, waar ze met het hele team klant waren na uren hard werken. Na het sluiten van de horeca trokken nog heel wat chefs en uitbaters met hun personeel naar de frituur. Er werd veel gemorst in de frituur. De frietenbakjes vlogen vaak door de lucht. “Monique belde iedere maandagmorgen omstreeks 6.45 uur ’s morgens naar De Vuurmolen om te vragen met hoeveel mensen we langskwamen om biefstuk met frietjes te eten”, zegt Thierry Strypsteen, die jarenlang kelner was in De Vuurmolen en sinds enkele jaren zijn eigen zaak ’t Molenhuis runt.

“Ik heb dat zelf meegemaakt van 1996 tot 2001. Meestal waren we met zo’n zes à zeven personen; dus de kelners, vaak de DJ en onze baas Jan Lantsoght. Hij trakteerde dan voor heel de equipe, hé. Als aperitief bestelden we frikandellen en daarna was het voor bijna iedereen steak Memlinc. Wat er precies allemaal in die Memlinc-saus zit, is eigenlijk een geheim, maar ik kan wel zeggen dat het een wat pikante getomateerde roomsaus was met onder meer harissa en wodka erbij. Er was altijd veel ambiance en Monique kende ook bijna iedereen. Ze was zo’n beetje de mama van de horeca, maar als het nodig was kon ze ook wel streng zijn voor wie het te bont maakte in haar zaak. Die werd buiten gezet en mocht een hele poos niet meer binnen. Maar ik heb zelf hele mooie herinneringen aan Monique en aan die tijden in het Brugse uitgaansleven.”

Respect

Haar klanten hadden dan ook veel respect voor de vrouw en dat blijkt nu ook na haar overlijden. Ze heeft steeds hard gewerkt tot in de vroege uurtjes, toen de meeste Bruggelingen al flink aan het knorren waren. De laatste jaren verbleef Monique in het Mintus woonzorgcentrum Minnewater in Brugge waar ze graag gezien was door het personeel en de medebewoners. Het afscheid wordt nu vrijdag gehouden om 11 uur in het crematorium de Blauwe Toren gevolgd door het uitstrooien op de begraafplaats in Sint-Kruis.